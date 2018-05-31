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التنمية المحلية: مقترح لتحويل محلج الأقطان القديم بالقناطر الخيرية لمتحف صناعى

الخميس، 31 مايو 2018 04:00 ص
التنمية المحلية: مقترح لتحويل محلج الأقطان القديم بالقناطر الخيرية لمتحف صناعى اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد المهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، أن هناك عدد كبير من الفرص الاستثمارية فى المحافظات تعمل الوزارة على إعداد دراسة جدوى لها والترويج لها بالتعاون مع وزارة الاستثمار.
 
وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، لـ"اليوم السابع"، أن من بين المشروعات المقترحة فى محافظة القليوبية، تحويل محلج الأقطان فى مدينة القناطر الخيرية بالقليوبية لمتحف، مشيرا إلى أن هناك 12 فرصة استثمارية فى محافظة القليوبية لإقامة مشروعات مثل "اقامة منتجع سياحى، ومراسى نيلية، ومنطقة استثمارية سياحية، ومحلج أقطان، وإقامة متحف صناعى، وفندق سياحى"، وهذا على سبيل المثال لا الحصر، حيث أن كل محافظة بها عدد من الفرص الاستثمارية المختلفة.
 
وأشار إلى أن هناك حصر بعدد وأماكن فرص الاستثمار بكل محافظات الجمهورية، فمثلا محافظة البحيرة بها 404 فرصة استثمارية لإقامة مشروعات بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون، و262 فرصة لإقامة مشروعات بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى، و16 فرصة لمشروعات مختلفة "سياحية وصناعية وزراعية وحيوانية".
 
 

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