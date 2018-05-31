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البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "وينفست للتنمية والاستثمار" بقيمة 52 مليون جنيه

الخميس، 31 مايو 2018 11:00 م
البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "وينفست للتنمية والاستثمار" بقيمة 52 مليون جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة وينفست للتنمية والاستثمار لعدد 52 مليون سهم بقيمة 52 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة البدار للعبوات لعدد 36 ألف سهم بقيمة 7 ملايين جنيه.
 
وتم تنفيذ صفقة على أسهم شركة يونيون جروب للتجارة لعدد 200 ألف سهم بقيمة 2 مليون جنيه، وتنفيذ صفقة على أسهم شركة الرمال الدولية للتنمية السياحية والعمرانية لعدد 49.6 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون جنيه.
 
ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، 64.5 مليون جنيه بكمية تداول 52.4 مليون ورقة مالية.
 

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