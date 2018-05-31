البابا تواضروس يلتقى دبلوماسيا إثيوبيا ويبحثان قضية دير السلطان

التقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، السفير سليمان احمد مدير عام وزارة الخارجية الإثيوبية ومسؤل ملف الشرق الأوسط، بحضور السفير الإثيوبى فى مصر والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص ومسؤل ملف العلاقات مع الكنيسة الإثيوبية.

تناول اللقاء الحديث عن مشكلة دير السلطان ورفات الشهداء الإثيوبيين فى ليبيا، ورغبة الجانب الإثيوبى فى دعم الكنيسة المصرية لاسترجاع الرفات.

وأكد البابا استعداد الكنيسة تقديم أى دعم فى هذا المجال، موضحًا أن الكنيسة القبطية دائما متواجدة لدعم شقيقتها الإثيوبية بخبراتها وصلواتها.

يذكر أن رهبانًا إثيوبيين استولوا على دير السلطان القبطي بالقدس المملوك للكنيسة المصرية رغم صدور أحكام نهائية بأحقية مصر فيه.