الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس

رام الله (أ ش أ)

قال نادى الأسير الفلسطينى إن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، 16 مواطنا من الضفة الغربية، بينهم صحفى.

وأوضح نادى الأسير - فى بيان اليوم - أن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية مواطنين على الأقل من محافظة الخليل، وخمسة مواطنين من عدة بلدات فى محافظة جنين، ومواطنين من بلدتى بيتين وأم صفا فى محافظة رام الله والبيرة، ومواطنا من القدس أثناء تواجده فى البلدة القديمة.

وكان عدد من الشبان فى جنين، فجر اليوم الخميس، قد أصيبوا بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات التى اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى بلدة كفر دان غرب جنين، وفى يعبد جنوب غرب المحافظة.

وحسب نادى الأسير، فقد بلغ عدد الأسرى من محافظة جنين فى سجون الاحتلال الإسرائيلى خلال الشهر الجارى 33 معتقلا، بينهم 5 مرضى.