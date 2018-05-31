كتب محمد تهامى زكى

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعا فى أخذ إبرة الأنسولين لمرضى السكر تحت الجلد فى رمضان، مؤكدة أن صومهم صحيح.

وردت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، على سؤال: "ما حكم أخذ إبر الأنسولين خلال الصوم؛ حيث إن الطبيب المعالج أوضح أنه يجب أخذ إبرة الأنسولين قبل تناول الطعام بنصف ساعة، فهل يجوز أخذها فى نصف الساعة الأخيرة من الصوم؟".

لتفيد الإفتاء: "لا مانع شرعًا من أخذ حقن الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام ويكون الصيام معها صحيحًا لأنها وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد ومن ثَمَّ يكون الصوم معها صحيحًا".