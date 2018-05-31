الأمم المتحدة: قتال غير مسبوق فى مدينة درنة الليبية

رويترز

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة فى تقرير، اليوم الخميس، إن القتال فى مدينة درنة الليبية وصل مستويات غير مسبوقة بغارات جوية وقصف لمناطق سكنية واشتباكات ضارية على الأرض.

وأضاف المكتب أن هناك نقصا حادا فى المياه والطعام والدواء، وأن الكهرباء والمياه مقطوعة بالكامل عن 125 ألفا تقريبا من سكان درنة التى يحاصرها الجيش الوطنى الليبى منذ يوليو تموز 2017.

ولقى 6 عسكريين مصرعهم وأصيب 5 آخرون فى انفجار لغم، خلال العمليات العسكرية التى يشنها الجيش الوطنى الليبى للسيطرة على مدينة درنة شرق ليبيا .

وفى الاثنين الماضى قال صلاح بوجيدار مسئول المكتب الإعلامى فى غرفة عمر المختار العسكرية لتحرير درنة- لراديو ( سوا ) الأمريكى " أن ستة جنود قتلوا فيما أصيب 5 آخرين بجروح أثناء تقدم الجيش الليبى فى منطقة الظهر الحمر وسيطرته على منطقة "تمسكت" فى المدخل الغربى لمدينة درنة "، موضحا أن القتلى سقطوا نتيجة انفجار ألغام أرضية .

وكان الجيش الوطنى الليبى أعلن - أمس - سيطرته الكاملة على معقل تنظيم "أنصار الشريعة" الإرهابى فى مناطق "تمسكت" والقلعة جنوب غرب مدينة درنة، مشيرا إلى أن جميع المناطق بالمدخل الغربى لمدينة درنة تحت سيطرة وحدات الجيش الليبى.