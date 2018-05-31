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الخميس، 31 مايو 2018 07:19 م
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الأمم المتحدة تحذر من "فجوة كبيرة" فى مساعدات اللاجئين السوريين

الخميس، 31 مايو 2018 05:46 م
الأمم المتحدة تحذر من "فجوة كبيرة" فى مساعدات اللاجئين السوريين الأمم المتحدة
عمان (رويترز)
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حذرت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة اليوم الخميس، من "فجوة كبيرة" فى التمويل المطلوب للاجئين السوريين والمجتمعات التى تستضيفهم هذا العام قد تؤدى إلى تقليص خدمات حيوية، فيما يهدد الاستقرار الاجتماعى فى الدول التى تستضيف اللاجئين ويهدد مستقبل اللاجئين.

وطالبت المنظمات الإنسانية المانحين الدوليين بتقديم 5.6 مليار دولار هذا العام لدعم 5.5 مليون لاجئ سورى يعيشون فى الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر وأربعة ملايين مواطن من تلك الدول المستضيفة لهم.

لكن مديرى العديد من وكالات الأمم المتحدة قالوا فى مؤتمر فى عمان طلبا لمزيد من الدعم إنه مع قرب حلول منتصف 2018 تم تقديم ما بين 18 و22 % فقط من التمويل المطلوب.

وقال أمين عوض مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين "نحن بالفعل متأخرون فى تقديم المساعدة النقدية، وفى دعم الحكومات والسلطات المحلية من أجل مواصلة تقديم الخدمات للاجئين".

كانت الأمم المتحدة قد عبرت بالفعل عن قلقها من أن التعهدات بالمساعدات فى 2018 تقل عن المستهدف بعد مؤتمر للمانحين فى بروكسل فى أبريل.

والمشكلة أكثر حدة فى لبنان والأردن اللذين يستضيفان على الترتيب أعلى وثانى أعلى حصة من اللاجئين كنسبة من عدد السكان.

وقالت المفوضية إن برنامج الإغاثة فى لبنان لم يحصل سوى على 12 بالمئة من تمويله بينما حصل الأردن على 21 بالمئة فقط من التمويل اللازم.

وقال عوض إن اللاجئين والنازحين السوريين يزدادون فقرا وديونا مع طول أمد الحرب وإن مئات الآلاف من الأطفال يتسربون من التعليم.

 


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