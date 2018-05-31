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الأحد.. "القومى للإعاقة" ينظم ورشة عمل عن "زراعة القوقعة"

الخميس، 31 مايو 2018 10:43 ص
الأحد.. "القومى للإعاقة" ينظم ورشة عمل عن "زراعة القوقعة" الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة
كتب محمود راغب
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ينظم المجلس القومى لشئون الإعاقة ورشة عمل تحت عنوان "زراعة القوقعة بين التأييد والمعارضة" الأحد المقبل 3 يونيو.
 
وتتناول الورشة عدة محاور على رأسها، محور التعليم، والصحة، بالإضافة إلى عرض التقنيات الخاصة بزراعة القوقعة، وأهمية دور وزارة التضامن والمسئولية الإجتماعية فى هذا الشأن.
 
وسيفتتح الندوة الدكتور أشرف مرعى المشرف العام على المجلس القومى لشئون الإعاقة، والدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، وبعض المسئولين بوزارات الصحة والتضامن والتربية والتعليم، فضلاً عن نخبة من الأطباء فى مجال زراعة القوقعة، وأولياء الأمور، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص زارعى القوقعة.
 
وقال الدكتور أشرف مرعى المشرف العام المساعد للمجلس القومى لشئون الإعاقة، تهدف الورشة إلى إلقاء الضوء على موضوع زراعة القوقعة فى مصر، وذلك من خلال جمع كل الأراء المؤيدة والمعارضة وتفنيدها، بالإضافة إلى التعرف على مشكلات زراعة القوقعة للعمل على حلها، وكذلك العمل على تذليل العقبات التى قد تؤدى إلى حدوث بعض المشكلات أو تأخر الإجراءات اللازمة لزراعة القوقعة.
 

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المجلس القومى للاعاقه

أشرف مرعى




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