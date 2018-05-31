استطلاع: النفط سيظل فوق 70 دولارا للبرميل والطلب سيوازن أى زيادة بإمدادات أوبك

رويترز

كشف استطلاع أجرته رويترز ونشرت نتائجه اليوم الخميس أن النفط سيظل أعلى من 70 دولارا للبرميل هذا العام بسبب قوة الطلب وتعطل محتمل لإمدادات إيران وفنزويلا وهو ما سيفرض ضغوطا على المخزونات العالمية، على الرغم من أن أوبك وروسيا تدرسان زيادة الإنتاج.

وتوقع الاستطلاع، الذى شمل 36 محللا وخبيرا اقتصاديا، أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى 71.68 دولار للبرميل فى 2018، بما يزيد نحو أربعة دولارات عن 67.40 دولار فى استطلاع الشهر الماضى ويتجاوز قليلا متوسط السعر منذ بداية العام الحالى والبالغ 70 دولارا للبرميل.

وقال هارى تشيلينجويريان المدير العالمى لاستراتيجية سوق السلع الأولية فى بي.إن.بى باريبا "العوامل الأساسية للنفط كانت إيجابية على نحو متزايد لأسعار النفط فى الآونة الأخيرة. الأحداث الجيوسياسية المتعلقة بإيران وفنزويلا تنذر بمزيد من الخسارة فى إمدادات النفط تضاف إلى تلك الناجمة بالفعل عن التخفيضات التى تطبقها أوبك والمنتجون غير الأعضاء بالمنظمة".

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وبعض المنتجين الآخرين على خفض الإنتاج منذ يناير2017 بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا للتخلص من الفائض العالمى. وأدى هذا لانخفاض سريع فى المخزونات.

وهذا الانخفاض، بجانب المخاوف من تعطل مزيد من الإمدادات من فنزويلا وتجدد العقوبات الأمريكية على إيران، دعم ارتفاع الأسعار فى الآونة الأخيرة ودفع خام برنت لأعلى من 80 دولارا للبرميل فى مايو وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014.

ولتعويض انخفاض الإمدادات تجرى السعودية وروسيا محادثات قبل اجتماع مهم لأوبك فى فيينا فى يونيو حزيران المقبل لزيادة إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا.

ونتيجة لذلك انخفضت أسعار النفط بنحو 7% من الذروة التى سجلتها فى الشهر الجارى.

وقال أبيشيك كومار محلل الطاقة لدى جلوبال جاس أناليتكس التابعة لانترفاكس إنرجى فى لندن "أى زيادة فى إنتاج السعودية وروسيا ستكون مؤشرا سلبيا للأسعار، خصوصا عندما يزيد الإنتاج الأمريكى أيضا".

غير أن بعض المحللين يرون أن زيادة الإنتاج فى روسيا والسعودية لن تعوض بالكامل الخسائر فى إمدادات فنزويلا وإيران وستكبح الأسعار فحسب فى الأمد القريب.

وقال جان إدلمان محلل السلع الأولية فى إتش.إس.إتش نوردبنك "نتوقع أن تكون زيادة الإنتاج تدريجية... زيادة تبلغ 180 ألف برميل يوميا كل شهر حتى نهاية العام. لن يكون هذا كافيا على الأرجح لإعادة الفائض إلى السوق".

ويتوقع الاستطلاع أن يسجل متوسط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 66.47 دولار للبرميل فى العام الحالى أى ما يقل بنحو 7% عن المتوقع لخام برنت.

وقال كارستن فريتش المحلل فى كومرتس بنك "النفط الأمريكى الرخيص بالمقارنة مع الخامات العالمية القياسية سيؤدى إلى زيادة الطلب على الخام الأمريكي".

ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج فى الولايات المتحدة مستوى قياسيا مرتفعا فى يونيو ، مما يزيد علاوة سعر برنت فوق الخام الأمريكى الخفيف إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 2015 لتبلغ حوالى تسعة دولارات للبرميل.

وزاد الإنتاج الأمريكى بأكثر من 27 % فى العامين الأخيرين إلى 10.73 مليون برميل يوميا، ويتوقع محللون أن يزيد بما بين 1.3 مليون و1.5 مليون برميل يوميا فى العام الحالى.