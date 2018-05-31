استئناف المحادثات النووية بين أمريكا وكوريا الشمالية لليوم الثانى

رويترز

يبدأ وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الخميس، ثانى أيام محادثاته فى نيويورك مع المسؤول الكورى الشمالى الكبير كيم يونج تشول فى مسعى لتسوية الخلافات بشأن الأسلحة النووية والتمهيد لقمة تاريخية بين زعيمى البلدين.

وحضر بومبيو وكيم مساء أمس الأربعاء عشاء خاصا استمر لمدة 90 دقيقة فى نيويورك لكن غادرا دون الإدلاء بأى تفاصيل عن محادثاتهما. ومن المقرر إجراء جولة أخرى من المحادثات اليوم قبل أن يغادر بومبيو نيويورك بعد الظهر.

وتطالب الولايات المتحدة كوريا الشمالية بالتخلى عن برنامجها للأسلحة النووية وسط تقارير عن أن بيونج يانج أوشكت على تطوير صاروخ قادر على حمل رؤوس نووية يمكنه الوصول إلى الولايات المتحدة.

وتقول بيونجيانج منذ وقت طويل إنها بحاجة للأسلحة النووية للحفاظ على أمنها، وكان بومبيو أجرى محادثات رفيعة المستوى فى كوريا الشمالية فى أبريل ومايو بهدف إعادة المفاوضات بين البلدين إلى مسارها.

وكان من المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قمة غير مسبوقة فى سنغافورة فى 12 يونيو لكن ترامب ألغى القمة بعد خلافات بين واشنطن وبيونج يانج. وشهدت الأيام الماضية احياء للجهود الدبلوماسية من أجل عقد هذه القمة.

وكيم يونج تشول، المساعد المقرب من زعيم كوريا الشمالية ونائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوريين الحاكم، هو أكبر مسؤول كورى شمالى يلتقى مسؤولين أمريكيين فى محادثات بالولايات المتحدة على مدى نحو عقدين.

وفى مقابل تخلى كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية ربما تخفف واشنطن العقوبات التى فرضتها على بيونج يانج مما سيسمح بتوجيه مساعدات غذائية وغيرها من المساعدات إلى كوريا الشمالية وتعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية.