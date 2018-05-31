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ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس نيباه فى الهند إلى 15 حالة

الخميس، 31 مايو 2018 08:48 ص
ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس نيباه فى الهند إلى 15 حالة الهند - أرشيفية
رويترز
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قالت مسؤولة فى قطاع الصحة بالهند، اليوم الخميس، إن حالتى إصابة بفيروس نيباه المميت الذى يسبب تلفا فى الدماغ تم التأكد منهما فى ولاية كيرالا بجنوب البلاد، حيث أدى الفيروس أيضا لوفاة شخصين.

وأوضحت في. جايشرى مسؤولة الصحة فى منطقة كوريكود لرويترز أن حالتى الإصابة الجديدتين بفيروس نيباه فى كيرالا ترفع إجمالى عدد الحالات المؤكدة إلى 17. وأضافت أن 15 منهم لقوا حتفهم.

وقالت جايشرى إن المصابين بالفيروس هما مادوسودانان (55 عاما) وأكيل (28 عاما) ويعتقد أن العدوى انتقلت إليهما من زميل يعمل فى المجال الطبى.

ولم تُكتشف إصابات مؤكدة بالفيروس خارج كيرالا حتى الآن، رغم مخاوف من انتشار المرض. وأرسلت ولايات أخرى عينات للفحص من أشخاص أبلغوا عن إصابتهم بأعراض تشبه أعراض الإصابة بالفيروس خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال إيه. موهانداس، وهو مسؤول يعمل فى مجال تربية الحيوانات، إن عينات مأخوذة من خفافيش فى منطقة كوريكود، التى يعتقد أنها بؤرة العدوى، أُرسلت إلى المعهد الوطنى لأمراض الحيوانات فى بوبال بولاية ماديا براديش، فى وقت يواصل فيه المسؤولون محاولات تتبع مصدر تفشى الفيروس.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الفيروس لا لقاح له. وينتشر الفيروس عن طريق سوائل الجسم ويمكن أن يسبب التهابا فى المخ. والعلاج المعتاد للمصابين هو تقديم الرعاية الداعمة.

 

 


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