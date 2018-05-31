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إياد علاوى: عدم الالتفات للطعون الانتخابية سينتج برلمانا مطعونا بشرعيته

الخميس، 31 مايو 2018 06:35 م
إياد علاوى: عدم الالتفات للطعون الانتخابية سينتج برلمانا مطعونا بشرعيته علاوى
كتب أحمد جمعة
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حذر نائب رئيس الجمهورية العراقية الدكتور إياد علاوى، اليوم الخميس، من عدم التعاطى مع الطعون التى تقدمت بها القوائم والتحالفات إزاء الخروقات التى رافقت سير العملية الانتخابية وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

 

وأضاف إياد علاوى فى تصريح صحفى أن بقاء نتائج الانتخابات العراقية على وضعها الحالى دون الأخذ بالدلائل والإثباتات والفصل فى الطعون الانتخابية على الوجه الصحيح وبشكل كامل واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها - خصوصا بعد تأكيدات الأمم المتحدة على وجود تزوير وتلاعب بالأصوات- سيؤدى لإنتاج برلمان مطعون بشرعيته وحكومة مشوهة.

 

وأوضح الدكتور علاوى أن مفوضية الانتخابات أخفقت بشكل واضح فى إدارة العملية الانتخابية والحفاظ على نزاهتها واستقلاليتها، معربا عن ثقته التامة بقدرة القضاء العراقى على تصحيح الأخطاء والحفاظ على المسار الديمقراطى.

 


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