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الخميس، 31 مايو 2018 12:56 م
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إصابة مهاجرين قاصرين برصاص الشرطة فى كرواتيا

الخميس، 31 مايو 2018 11:56 ص
إصابة مهاجرين قاصرين برصاص الشرطة فى كرواتيا مهاجرين كرواتيا -أرشيفية
(أ ف ب)
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أصيب طفلان مهاجران، افغانى وعراقى يبلغ عمرهما 12 عاما، أمس الأربعاء، بجروح بالغة حين أطلقت الشرطة الكرواتية النار على شاحنة كانت تقلهما كما أعلن ناطق باسم الشرطة.

وقال الناطق اليس زودان لوكالة فرانس برس أن شاحنة صغيرة رفضت التوقف عند نقطة تفتيش قرب الحدود مع البوسنة ، مضيفا أن الشرطة فتحت حينئذ النار قبل أن تعرف ان طفلين اصيبا، وهما فى عداد المهاجرين الـ29 الذين كانوا على متنها. وتم نقلهما الى المستشفى فى زادار (جنوب) فى حالة حرجة لكن حياتها ليست فى خطر

وفى سياق منفصل نظّم آلاف الأشخاص، السبت الماضى، فى كرواتيا تظاهرات مناهضة للإجهاض فى قضية باتت تثير جدلاً بين المواطنين فى البلاد خلال الآونة الأخيرة.

وذكرت شبكة "فرانس 24" الإخبارية، أن الشرطة الكراوتية قدّرت عدد المتظاهرين بحوالى 10 آلاف شخص فى احتجاجات أطلقوا عليها "مسيرة من أجل الحياة" فى العاصمة زغرب بينما تظاهر آخرون فى مدن أخرى بالبلاد، وأشارت الشبكة إلى أن تظاهرات أخرى مضادة نظّمت فى مدينة رييكا الكراوتية تحت عنوان "مسيرة من أجل الحرية" شارك بها آلاف الأشخاص، مضيفة أن الشرطة اعتقلت أكثر من 20 امرأة من ناشطات حقوق المرأة حاولن منع التظاهرات المناهضة للإجهاض.


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