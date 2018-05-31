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إزالة 386 حالة تعد على أملاك الدولة فى ثلاث محافظات

الخميس، 31 مايو 2018 02:41 م
إزالة 386 حالة تعد على أملاك الدولة فى ثلاث محافظات التعدى على أراضى الدولة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن اليوم جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف .

 

وتمكنت مديريات الأمن بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ، حيث قامت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (سوهاج ، الأقصر ، الشرقية) بتوجيه عدة حملات إزالة مكبرة.

وتمكنت الحملة التى شنتها مديرية أمن سوهاج من تنفيذ  369 أحكام وقرارات قضائية وإدارة بإزالة تعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خلال أربعة أيام، فيما تمكنت مديرية أمن الأقصر من تنفيذ  17 قرار إزالة لحالات تعدى متنوعة بدائرة مركز شرطة القرنة .

كما قامت مديرية أمن الشرقية بتوجيه حملة أمنية مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة فاقوس أسفرت عن تنفيذ كافة القرارات التى قامت عليها الحملة وإزالة كافة التعديات .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القرارات التى تم تنفيذها فيما لا تزال الحملات متواصلة لتأمين تنفيذ إزالة التعديات المتنوعة.

يأتى ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضى دون وجه حق والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون .

 

 


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