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"أمهات مصر" يكشف عن برنامج أولياء الأمور الخاص بأبنائهم خلال إجازة الصيف

الخميس، 31 مايو 2018 10:44 ص
"أمهات مصر" يكشف عن برنامج أولياء الأمور الخاص بأبنائهم خلال إجازة الصيف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب ـ محمود طه حسين
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أعلن اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم عن خريطة وبرنامج أولياء أمور طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية خلال إجازة الصيف.
 
وقالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن أولياء الأمور قرروا عمل برنامج صيفى لأبنائهم بعد المجهود الذى بذلوه خلال العام الدراسى المنتهى، حيث قرر عدد كبير من أولياء الأمور التركيز على تحفيظ القرآن الكريم والحصول على كورس رسم وباليه وجومباز، إضافة إلى زيارة مكتبة مصر العامة.
 
وأضافت أن هناك أنشطة أخرى مثل قراءة القصص وممارسة رياضة كرة القدم، والمشاركة فى النادى الصيفى التابع للمدرسة حيث به أنشطة رياضية وتعليمية ورسم وحفظ قرآن وتدبير منزلى وأشغال فنية، فيما رأى ولى أمر أن الإجازة قصيرة بالمقارنة بطول السنة الدراسية.
 
بينما قرر البعض الآخر استغلال الإجازة الصيفية فى ممارسة السباحة إضافة إلى كورسات انجليزى وفرنساوي، وقرر آخرون الاشتراك فى المراكز الاستكشافية التابعة لوزارة التربية والتعليم التى تتضمن أنشطة عديدة مثل الرسم والروبوت وأنشطة تعليمية أخرى.
 
وقال أحد أولياء الأمور: "مطلوب سواء للأولاد والأسر التى تعبت كثيرا جدا الفترة الماضية، من بعد إجازة العيد الصغير أن نكتب موضوع تعبير واحد فقط وستلاحظون الفرق السنة المقبلة، بالإضافة لعدم ترك الأولاد طول الإجازة لعب وموبايلات وتابلت وتليفزيون.
 
وحذر أولياء الأمور من السهر حتى الصباح كل يوم، موضحين أنه من الممكن الاشتراك للأولاد فى أى سنتر تعليم لغة إنجليزية، المهم نستغل الإجازة بشكل أو بآخر حسب إمكانيات كل أسره".
 

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