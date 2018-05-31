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أفغانستان تحرر عشرات الرهائن المحتجزين لدى طالبان بإقليم هيلمند

الخميس، 31 مايو 2018 10:58 ص
أفغانستان تحرر عشرات الرهائن المحتجزين لدى طالبان بإقليم هيلمند القوات الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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أعلن مسؤول عسكرى أفغانى أن وحدات النخبة تمكنت من تحرير عشرات الرهائن المحتجزين لدى طالبان، خلال عملية شنتها فى وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، فى إقليم هيلمند.

ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية عن عبد القدير بهادورزاى المتحدث باسم الجيش الأفغانى قوله "إنه تم شن العملية فى مقاطعة كاجاكى، حيث تم تحرير 103 أشخاص كانوا محتجزين فى سجنين تديرهما حركة طالبان"، مشيرا إلى أن أربعة من عناصر الحركة المتمردة قتلوا خلال العملية" مضيفا " أن غالبية الرهائن من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال".

من ناحية أخرى أعلن الجيش الأفغانى اليوم الخميس، أن 17 عنصرا على الأقل من مسلحى تنظيم "داعش" لقوا مصرعهم إثر غارة جوية شنتها القوات الأجنبية فى إقليم "نانجارهار" الواقع شرقى البلاد .

وقال الجيش - فى بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية - أن الغارة الجوية وقعت فى مقاطعة "دى بالا" بالإقليم، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

 


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