أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 31 - 5 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 31-5-2018.

البورصة توقف التداول على 16 سهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 16 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى دايس للملابس الجاهزة، وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، التعمير والاستشارات الهندسية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، رواد السياحة، إعمار مصر للتنمية، مصر للفنادق، العربية لاستصلاح الأراضى، العربية للصناعات الهندسية، أوراسكوم للتنمية مصر، الملتقى العربى للاستثمارات، أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، القاهرة للخدمات التعليمية.

البورصة تخسر 13.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب وهبوط عدد من الأسهم القيادية من بينها البنك التجارى الدولى والسويدى إليكتريك وجلوبال تليكوم القابضة، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 13.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 930.397 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 337 مليون ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه عبر تنفيذ 39 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 37.82% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 48.41%، والعرب على 13.78% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 77.65% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 22.34%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 166.1 مليون جنيه، 172.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 91.5 مليون جنيه، 8 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 236.4 مليون جنيه على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 16414 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2819 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 16667 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 842 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 2138 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 460 نقطة.

وارتفعت أسهم 23 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 129 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الحديثة للمواد العازلة بسعر إغلاق 1.08 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8%

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية بسعر إغلاق 133 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.72%

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 6.37 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.58%

- المصرية للاتصالات بسعر إغلاق 14.71 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.44%

- النعيم القابضة للاستثمارات بسعر إغلاق 0.49 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 2.08%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 65.40 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.99%

- وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 13.97 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.93%

- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 20.33 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.80%

- العربية للصناعات الهندسيةبسعر إغلاق 5.77 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.70%

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 7.25 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.03%