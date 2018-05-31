video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 31 مايو 2018 09:29 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 31 - 5 -2018

الخميس، 31 مايو 2018 08:03 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 31 - 5 -2018 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 31-5-2018.
 
 
 

البورصة توقف التداول على 16 سهم

 
 
قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 16 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.
 
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى دايس للملابس الجاهزة، وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، التعمير والاستشارات الهندسية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، رواد السياحة، إعمار مصر للتنمية، مصر للفنادق، العربية لاستصلاح الأراضى، العربية للصناعات الهندسية، أوراسكوم للتنمية مصر، الملتقى العربى للاستثمارات، أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، القاهرة للخدمات التعليمية. 
 
 

البورصة تخسر 13.2 مليار جنيه

 
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب وهبوط عدد من الأسهم القيادية من بينها البنك التجارى الدولى والسويدى إليكتريك وجلوبال تليكوم القابضة، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 13.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 930.397 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول 337 مليون ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه عبر تنفيذ  39 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 37.82% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 48.41%، والعرب على 13.78% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 77.65% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 22.34%.
 
 
ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 166.1 مليون جنيه، 172.8 مليون جنيه،  على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 91.5 مليون جنيه، 8 مليون جنيه، 2.9  مليون جنيه، 236.4 مليون جنيه على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 16414 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2819 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 16667 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 842 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 2138 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 460 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 23 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 129 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.
 
 
 

وضمت الأسهم المرتفعة:

 
 
- الحديثة للمواد العازلة بسعر إغلاق 1.08 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8%
 
 
- المصرية الدولية للصناعات الدوائية بسعر إغلاق 133 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.72%
 
 
- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 6.37 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.58%
 
 
- المصرية للاتصالات بسعر إغلاق 14.71 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.44%
 
 
- النعيم القابضة للاستثمارات بسعر إغلاق 0.49 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 2.08%
 
 
 

وضمت الأسهم المتراجعة:

 
- مصر للفنادق بسعر إغلاق 65.40 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.99%
 
 
- وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 13.97 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.93%
 
 
 - العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 20.33 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.80%
 
 
 
- العربية للصناعات الهندسيةبسعر إغلاق 5.77 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.70%
 
 
 
-  القاهرة للخدمات التعليمية بسعر  إغلاق 7.25 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.03%
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع أرباح بايونيرز بنسبة 19.73% فى الربع الأول من 2018

البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المصريين والعرب

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة..والأجانب يستحوذون على 48% من التعاملات

البورصة تلغى العمليات المنفذة على أسهم "النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية"

اسعار الاسهم

اسعار الاسهم المصرية

اسعار الاسهم اليوم

البورصة المصرية

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
محمد صلاح يعود للتدريب قبل انطلاق المونديال بـ4 أيام وينضم للفراعنة 8 يونيو

محمد صلاح يعود للتدريب قبل انطلاق المونديال بـ4 أيام وينضم للفراعنة 8 يونيو

التضامن: بدء صرف معاش يونيو الأحد المقبل من مكاتب التأمينات

التضامن: بدء صرف معاش يونيو الأحد المقبل من مكاتب التأمينات

بالأرقام.. كيف انعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي على الموازنة الجديدة.. البطالة تنخفض إلى أدنى مستوياتها.. والفائض الأولى تضاعف 10 مرات فى عام واحد.. و2.8 تريليون جنيه زيادة فى الناتج المحلى فى 4 سنوات

بالأرقام.. كيف انعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي على الموازنة الجديدة.. البطالة تنخفض إلى أدنى مستوياتها.. والفائض الأولى تضاعف 10 مرات فى عام واحد.. و2.8 تريليون جنيه زيادة فى الناتج المحلى فى 4 سنوات

دفتر أحوال مجموعة مصر فى كأس العالم.. خسارة النمسا تدق ناقوس الخطر بمعسكر روسيا.. السعودية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة بيرو الودية.. وأوروجواى تترقب أشعة موسليرا وسط مخاوف من غيابه عن المونديال

دفتر أحوال مجموعة مصر فى كأس العالم.. خسارة النمسا تدق ناقوس الخطر بمعسكر روسيا.. السعودية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة بيرو الودية.. وأوروجواى تترقب أشعة موسليرا وسط مخاوف من غيابه عن المونديال

زيدان يعلن استقالته من تدريب ريال مدريد الإسبانى رسمياً

زيدان يعلن استقالته من تدريب ريال مدريد الإسبانى رسمياً

التعليم: فتح باب التقدم لأولى ابتدائى بالمدارس الحكومية من 1لـ30 يونيو

التعليم: فتح باب التقدم لأولى ابتدائى بالمدارس الحكومية من 1لـ30 يونيو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة