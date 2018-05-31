أزمة تواجه نقل شركات السيارات والصناعات المغذية إلى النقل البحرى والبرى

كتب عبد الحليم سالم

تواجه شركات السيارات والشركات التى تصنع قطع غيار السيارات، والمغذيات، أزمة كبيرة جراء صدور قرار بنقلها جميعا إلى "القابضة للنقل البحرى والبرى".

والشركات التى سيتم نقلها للقابضة للنقل البحرى هى شركة النصر للسيارات، وهى تابعة للقابضة المعدنية، وعليها أكثر من مليار جنيه ديون للشركة القابضة المعدنية، مما يستلزم سدادها قبل النقل.

وكشفت مصادر مسئولة لـ"اليوم السابع" أن الشركات الأخرى، التى سيتم نقلها للنقل البحرى والبرى، هى شركة سيجوارت لتصنيع فلنكات السكة الحديد، وهى مدانة بمليار جنيه للقابضة الكيماوية، إضافة إلى شركة النقل والهندسة، ومدانة أيضا بمليار جنيه للقابضة الكيماوية، إضافة إلى شركتى إليايات وناوروبين وعليها ديون تصل لنحو 300 مليون جنيه للقابضة الكيماوية أيضا.

وفى حين تظل أزمة الديون عقبة، إلا أن قرار خالد بدوى وزير قطاع الأعمال يتضمن نقل الشركات بحد أقصى 30 يونيو المقبل إلى القابضة للنقل البحرى والبرى، مما يضع رؤساء الشركات القابضة التابعة فى مأزق.

وطالبت المصادر بضرورة أن تحل وزارة قطاع الأعمال مديونيات الشركات أولا قبل نقل تبعيتها للقابضة لنقل البحرى والبرى، أو أن تقوم القابضة للنقل بسداد مديونيات الشركات للشركات الشقيقة حيث تملك الملاءة المالية لذلك.