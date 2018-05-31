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الخميس، 31 مايو 2018 10:56 م
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أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 31-5-2018

الخميس، 31 مايو 2018 10:00 م
أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 31-5-2018 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 31-5-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب وهبوط عدد من الأسهم القيادية من بينها البنك التجارى الدولى والسويدى إليكتريك وجلوبال تليكوم القابضة، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 13.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 930.397 مليار جنيه.
 
 

16.5% نموا فى أرباح بايونيرز

 
كشفت القوائم المالية لشركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية، المجمعة  للربع الاول من 2018 عن ارتفاع مجمل أرباح الشركة بنسبة 19.73% ليصل إلى 656.3  مليون جنيه مقابل 548.174 مليون جنيه  للفترة المقابلة وبلغت إيرادات الشركة في الثلاثة أشهر الأولى من 2018 حوالي 1.82 مليار جنيه، فى حين انخفضت تكاليف النشاط بنسبة 23% لتصل إلى 1.164 مليار جنيه مقابل 1.516 جنيه عن الفترة المقابلة ليبلغ صافي الربح المجمع للمجموعة (قبل خصم حقوق الأقلية) إلى 371.67 مليون جنيه مقابل 318.889 مليون جنيه  في الفترة المقابلة من عام 2017 ويبلغ صافي الربح (بعد خصم حقوق الأقلية) 230.539 مليون جنيه مقابل 216.232  مليون جنيه  بنمو قدرة  6.6%.
 
 
 وشهدت أصول المجموعة في نهاية مارس 2018  نموا بنسبة 1.5% لتصل إلى  21.912 مليار جنيه مقابل 21.588 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2017 مدعومة بقوة من نمو أصول قطاع الاسكان والتعمير والتي بلغت في 31/3/2018 حوالي 10.770 مليار جنيه مقابل 10.659 مليار جنيه، وبلغ إجمالي حقوق الملكية في 31/3/2018 مبلغ  9.473.552.146 جنيه مقابل مبلغ 9.213.227.033  جنيه في 31/12/2017 بمعدل نمو قدره  2.8%.
 
 
 

إلغاء العمليات المنفذة على أسهم "النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية"

 
 
قررت إدارة البورصة المصرية، إلغاء جميع العمليات المنفذة خلال جلسة تداول الثلاثاء الموافق 29 مايو الجارى، على أسهم شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية (كود EGS300L1C011) والتي تم ايقاف تسويتها بذات اليوم، على أن يكون سعر فتح الورقة المالية بجلسة الأحد الموافق 3 يونيو هو 32.91 جنيه للسهم.
 

البورصة تخسر 13.2 مليار جنيه

 
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب وهبوط عدد من الأسهم القيادية من بينها البنك التجارى الدولى والسويدى إليكتريك وجلوبال تليكوم القابضة، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 13.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 930.397 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول 337 مليون ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه عبر تنفيذ  39 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 37.82% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 48.41%، والعرب على 13.78% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 77.65% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 22.34%.
 
 
ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 166.1 مليون جنيه، 172.8 مليون جنيه،  على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 91.5 مليون جنيه، 8 مليون جنيه، 2.9  مليون جنيه، 236.4 مليون جنيه على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 16414 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2819 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 16667 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 842 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 2138 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 460 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 23 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 129 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.
 
 
 

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