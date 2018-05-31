آمنة نصير: "المناظر غير اللائقة بالمسلسلات تُفسد الصيام إذا أثارت المُشاهد"

كتب محمد مجدى السيسى

قالت آمنة نصير أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، أن الاستجابة للمشاهد غير اللائقة فى نهار رمضان تفسد الصيام، موضحة: " أى أنه إذا جلس شاب وتعرض لمشهد غير لائق فى أى عمل درامى، وتسبَّب هذا المشهد فى إثارته سيُفسد صيامه، أما إذا لم يلتفت له فلا مشكلة فى ذلك".

وأضافت "نصير" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أنها لا تتابع أى مسلسلات فى رمضان، ومضت قائلة، : " أنا بستخسر وقتى فى متابعة أمور لا أقدرها، أحب أستخدم وقتى فى عمل علمى أو سينمائى أو فنى جيد، وأنا لم يلفت نظرى أى عمل ، بعد أن شاهدت معظم اللقطات من المسلسلات فى أول يومين بالشهر الكريم".

و أكدت النائبة، أن إطلاق الفتاوى بشكل عشوائى، هو مسئولية المؤسسة الدينية بشكل رئيسى، متابعة، : " أنصح كل الناس أن يستنفذوا وقتهم فى ما ينفع علمهم ودينهم".