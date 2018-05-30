video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 30 مايو 2018 05:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

83.51 % نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

الأربعاء، 30 مايو 2018 05:27 م
83.51 % نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية بشمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
إضافة تعليق
اعتمد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، نتيجة نصف العام الدراسى الثانى ونهاية العام لشهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى- الشهادة الإعدادية، وكانت بنسبة نجاح 83.51 %.
 
وقالت المهندسة ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم فى شمال سيناء، إن جملة التلاميذ المتقدمين للامتحان طبقا لمؤشرات نصف العام الدراسى الأول بلغت 7431 تلميذا وتلميذة حضر منهم 7169 ، وبلغ عدد الناجحين 5987 على مستوى المحافظة.
 
كما اعتمد المحافظ، نتيجة الفصل الدراسى الثانى ونهاية العام للشهادة الاعدادية المهنية، وكانت نسبة النجاح 75.8%على مستوى المحافظة، حضر اعتماد النتيجة عادل سالم حجاب، رئيس لجنة النظام والمراقبة لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى.
 
يذكر أن احتساب نتيجة نهاية العام الدراسى فى مراحل التعليم الأساسى وسنوات النقل بالمحافظة طبقا لمؤشرات نصف العام الدراسى الأول نظرا لتوقف الدراسة بسبب العملية الشاملة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.7%

غدا.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط 2018

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شمال سيناء

نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجه الشهاده الاعداديه

اخبار نتيجه الشهاده الاعدادية




لا تفوتك
المالية: تراجع عجز الموازنة لـ10.9% وزيادة دعم سلع التموين لـ47.5 مليار جنيه

المالية: تراجع عجز الموازنة لـ10.9% وزيادة دعم سلع التموين لـ47.5 مليار جنيه

رئيس هيئة الأرصاد الجوية: الصيف الحالى أكثر حرا من الماضى

رئيس هيئة الأرصاد الجوية: الصيف الحالى أكثر حرا من الماضى

الوقود يستنزف 2550 جنيهاً من كل مواطن مقابل 860 للسلع التموينية.. نار "دعم البترول" تلتهم "دعم الغلابة".. الموازنة تخصص 103 مليارات جنيه للدعم الاجتماعى مقابل 89 للمحروقات

الوقود يستنزف 2550 جنيهاً من كل مواطن مقابل 860 للسلع التموينية.. نار "دعم البترول" تلتهم "دعم الغلابة".. الموازنة تخصص 103 مليارات جنيه للدعم الاجتماعى مقابل 89 للمحروقات

فيديو وصور.. انطلاق قطار امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم الأدبى.. رئيس المعاهد لرئيس لجنة ومساعده بعد استبعادهم: حرام عليكم الإهمال ده.. الشيخ صالح عباس: انتهى زمن التسريب.. ولم نسجل أى حالات غش حتى الآن

فيديو وصور.. انطلاق قطار امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم الأدبى.. رئيس المعاهد لرئيس لجنة ومساعده بعد استبعادهم: حرام عليكم الإهمال ده.. الشيخ صالح عباس: انتهى زمن التسريب.. ولم نسجل أى حالات غش حتى الآن

صحيفة: محمد صلاح أصبح أكثر شعبية من رونالدو وميسى فى إسبانيا

صحيفة: محمد صلاح أصبح أكثر شعبية من رونالدو وميسى فى إسبانيا

كوبر يرفض استدعاء مؤمن زكريا أو سليمان رغم غموض مصير صلاح

كوبر يرفض استدعاء مؤمن زكريا أو سليمان رغم غموض مصير صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة