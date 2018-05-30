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وفد المعهد الأوروبي للسلام يلتقي قيادات من الائتلاف الوطني الجنوبي بالقاهرة

الأربعاء، 30 مايو 2018 11:42 م
وفد المعهد الأوروبي للسلام يلتقي قيادات من الائتلاف الوطني الجنوبي بالقاهرة وفد المعهد الاوروبى للسلام
كتبت ايمان حنا
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التقى بالقاهرة وفد من المعهد الأوروبى للسلام وقيادات بارزة من الائتلاف الوطنى الجنوبى فى ضوء المباحثات التى يجريها المعهد مع المكونات السياسية الفاعلة فى الساحة اليمنية والجنوبية وفى سياق دعم عمل المبعوث الأممى إلى اليمن.

وأكد عبد الرب سلامى وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء اليمنى ورئيس كتلة النهضة للتغيير السلمى أن المحادثات تناولت مناقشة الوضع فى الجنوب وسبل تعزيز مشاركة الجنوبيين فى العملية السياسية، والتعرف على رؤية الائتلاف الوطنى الجنوبى لعملية السلام التى تقودها الأمم المتحدة فى اليمن.

مثل الائتلاف الوطنى الجنوبى أعضاء من اللجنتين السياسية والفنية للائتلاف هم الوزير عبد الرب السلامى والوزير نائف البكرى ورجل الأعمال الشيخ على المسلمانى والقيادى الجنوبى عبد الكريم سالم السعدي، فيما مثل المعهد الأوروبى للسلام أندرو مارشال مدير برنامج اليمن والفريق المساعد له.

ومن المقرر أن تستمر اللقاءات والمشاورات الجانبين فى سبيل دعم عملية السلام فى اليمن وتعزيز مشاركة الجنوبيين فيها.

 

وفد المعهد الاوروبى للسلام .
وفد المعهد الاوروبى للسلام .

وفد المعهد الاوروبى للسلام
وفد المعهد الأوروبي للسلام يلتقي قيادات من الائتلاف الوطني الجنوبي بالقاهرة 
 
 

 


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