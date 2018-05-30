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وصول جثمان سمراء النيل مديحة يسرى إلى مسجد السيدة نفيسة

الأربعاء، 30 مايو 2018 12:20 م
وصول جثمان سمراء النيل مديحة يسرى إلى مسجد السيدة نفيسة الفنانة مديحة يسرى
كتبت مروى جمال
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وصل الآن جثمان سمراء النيل مديحة يسرى إلى مسجد السيدة نفيسة لصلاة الجنازة عليها، وسط حضور كبير من محبيها، ونجوم الفن الذين حرصوا على الحضور نجلاء فتحى وميرفت أمين وسمير صبرى وليلى علوى وإلهام شاهين ولبلبة ورجاء الجداوى ودلال عبد العزيز، كما حضر الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية.
 
وتتلقى أسرة النجمة الكبيرة مديحة يسرى، التى توفيت منذ ساعات قليلة عن عمر ناهز 97 عاما، العزاء يوم السبت المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية.
 
كانت الفنانة الكبيرة الراحلة تتواجد منذ عدة أشهر داخل مستشفى المعادى، بعدما تدهورت حالتها الصحية خلال الفترة الأخيرة، ويشيع جثمانها من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر اليوم الأربعاء.
 
كانت مديحة يسرى قد حصلت مؤخرا على الدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون، وهو ما جعلها تشعر بأنها ولدت من جديد، حسبما أعلنت خلال وسائل الإعلام فور حصولها عليها.

 


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