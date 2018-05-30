وصول جثمان سمراء النيل مديحة يسرى إلى مسجد السيدة نفيسة

كتبت مروى جمال

وصل الآن جثمان سمراء النيل مديحة يسرى إلى مسجد السيدة نفيسة لصلاة الجنازة عليها، وسط حضور كبير من محبيها، ونجوم الفن الذين حرصوا على الحضور نجلاء فتحى وميرفت أمين وسمير صبرى وليلى علوى وإلهام شاهين ولبلبة ورجاء الجداوى ودلال عبد العزيز، كما حضر الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية.

وتتلقى أسرة النجمة الكبيرة مديحة يسرى، التى توفيت منذ ساعات قليلة عن عمر ناهز 97 عاما، العزاء يوم السبت المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية.