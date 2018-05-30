وزير البيئة يعلن خطة نقل المقالب العشوائية اﻷكثر خطورة بـ5 محافظات

(أ ش أ)

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن هناك خطة وطنية أعدتها الوزارة للتخلص من مقالب القمامة العشوائية الأكثر خطورة بمحافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية خلال المرحلة الأولى فى الفترة من يوليو القادم وحتى يونيو 2019.

وقال فهمى، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، إن تلك المقالب متواجدة بعدة محافظات منها القاهرة والمنوفية والغربية والقليوبية والدقهلية، وهناك عدد من الاجراءات الخاصة بكل مقلب والمدة الزمنية والميزانية المخصصة لها.

وأوضح أن هناك 4 مقالب بمحافظة المنوفية منها مقلب منوف وتقدر كمية التراكمات به مليون طن بمتوسط إرتفاع 20 مترا، وقد بدأ العمل به اليوم وحتى شهر سبتمبر القادم ومن اهم الاجراءات التى سيتم اتباعها تأهيل الموقع وشراء مناخل لغربلة المتراكم لخفض الكميات التى سيتم دفنها وايضا نقل ودفن مرفوضات بعد عملية النخل بتكلفة 20 مليون جنيه .

وأضاف أن هناك أيضا مدفن بركة السبع بالمنوفية وتقدر كمية التراكمات بـ 150 ألف طن وسيتم نقل التراكمات إلى المدفن الصحى بكفر داود بالخطاطبة وذلك خلال الفترة من اكتوبر إلى ديسمبر بتكلفة 12 مليون جنيه، وكذلك مقلب تلا وتقدر كمية التراكمات بـ 600 الف طن بإرتفاع يبلغ 15 مترا وبتكلفة 20 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2019، بالاضافة إلى مقلب السادات حيث أن خلايا الدفن الصحى بالمدفن قاربت على الانتهاء، لذا وجب انشاء خلايا دفن جديدة على مساحة 17 فدانا خلال الفترة من اكتوبر إلى ديسمبر بتكلفة 21 مليون جنيه.

وحول مقالب الغربية، أوضح فهمى أن هناك أيضا 4 مقالب منها مقلب سمنود وتقدر كمية التراكمات بـ 80 الف طن وسيتم نقل المتراكم إلى المدفن الصحى بالسادات بتكلفة 5 ملايين جنيه فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر، ومقلب دفرا وتقدر كمية التراكمات بـ 70 الف طن وسيتم ايضا نقل المتراكم إلى المدفن الصحى بالسادات بتكلفة 5ر3 مليون جنيه، ومقلب المحلة وتقدر كمية التراكمات بـ 70 الف طن داخل مصنع التدوير وسيتم نقل المتراكم إلى المدفن الصحى بالسادات بتكلفة 5ر3 مليون جنيه، ومقلب

قطور وتقدر كمية التراكمات بـ 10 الاف طن بتكلفة 750 الف جنيه.

وفيما يخص محافظة القليوبية، أشار وزير البيئة إلى أن هناك مقلب القطاوى وقد تم رفع كمية التراكمات بالموقع خلال العام المالى 2017/2018 ولكن سيتم انشاء محطة فرز وترحيل لتجنب حدوث تراكمات بحى شرق وغرب شبرا الخيمة بطاقة 150 ألف طن فى اليوم فى الفترة من اكتوبر القادم إلى مارس 2019 بتكلفة 10 ملايين جنيه، وهناك ايضا مقلب أبوزعبل وتقدر كمية التراكمات بـ 3ر3 مليون طن وسيتم انشاء خلية جديدة للدفن المحكوم بصحراء العبور مما يساهم فى اغلاق المقلب بتكلفة 20 مليون جنيه.

ولفت إلى أن هناك 3 مقالب بالدقهلية منها مقلب سندوب وتقدر كميات التراكمات بـ 3 ملايين طن ومن المقرر أن يتم إغلاقه وتحويله إلى متنزه عام بتكلفة 24 مليون جنيه، ومقلب الطيارة وتقدر التراكمات بـ 100 الف طن وسيتم ايضا اغلاقه وتحويله لمتنزه عام بتكلفة 5 ملايين جنيه، ومقلب دكرنس وتقدر كمية التراكمات بـ 300 الف طن وسيتم نقل التراكمات للمدفن الصحى بقلابشو بتكلفة 36 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بمقالب القاهرة، ذكر وزير البيئة أن هناك 3 مقالب منها مقلب الوفاء والأمل وتقدر كمية التراكمات بـ 13 مليون طن بمتوسط ارتفاع 25 مترا وسيتم انشاء محطة معالجة لمياه الرشيح بالوفاء والامل فى الفترة من اكتوبر القادم إلى مارس 2019 بتكلفة 10 ملايين جنيه، ومقلب القطامية وتبلغ مساحته 300 فدان، ومقلب السلام وتقدر كمية التراكمات بـ 4 ملايين طن وسيتم

انشاء خليتين للدفن المحكوم بصحراء العبور لنقل القمامة من المقالب القديمة الوفاء والأمل،السلام، القطامية وطرح عمليات الاغلاق اﻵمن للمقالب وتحويلها إلى متنزهات عامة بتكلفة 35 مليون جنيه.