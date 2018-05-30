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وزير الأوقاف: استراتيجية الخطاب الدينى ستشمل التعبد الى الله من باب العمل

الأربعاء، 30 مايو 2018 11:14 م
وزير الأوقاف: استراتيجية الخطاب الدينى ستشمل التعبد الى الله من باب العمل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت - تصوير صلاح الرشيدى
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أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، أن استراتيجية الخطاب الدينى فى الفترة المقبلة سوف تقدم الدين مقترنا بالعمل من  باب أن دخول الجنة يكون من باب العمل.

وأضاف جمعة خلال ملتقى الفكر الإسلامى الذى تقيمه وزارة الاوقاف بساحة مسجد الأمام الحسين بمدينة القاهرة، أنه يرى خط تسامح فى السياسة التى يتبعها المستشار بهاء أبو شقة والمواطنة المتكافئة والمساواة فى الحقوق والواجبات فى حزب الوفد سواء على أسس الدين أو العرق أو اللون.

وأشار جمعة إلى أنه معجب بفكر المستشار أبو شقة الذى يفرق بين الفكر والعقيدة مضيفا أننا بحاجة إلى إرساء التسامح والمواطنة والمساواة، لافتا إلى أن وزارة الأوقاف بالشباب فى المساجد الكبرى والإذاعات ومن ضمنهم الشيخ خالد أحمد ربيع الذى شارك فى مسابقة الاصوات الحسنة.

ونوه الوزير، إلى أن الاوقاف ستنسق مع الإذاعة لفتح مسابقة جديدة للأصوات الحسنة على غرار المسابقة التى انتهت وفاز فيها أمامين بالاوقاف واعتمدا فى الإذاعة.

وقال الوزير أن الحديث عن تجديد الخطاب الدينى يجعلنا نتحدث عن العدل، أن قوانين مصر منبثقة من الشريعة ولا تعارضها حيث أن الإنسان قد يدخل الجنة من باب العدل وأداء الدور الوظيفى لخدمة الوطن ولخدمة الناس حيث أن الطبيب أو القاضى يمكن أن يدخل الجنة جزاء أداء اركان الاسلام وقام بوظيفته على أكمل وجه وبالعكس لو ظل فى المسجد وقصر فى حق الناس فلن ينال الجنة فالدين ليس بالعبادات فقط كون الدين يرفض التماوت فى العبادة فإن الإنسان لو ضيع عمله وامتنع المكلف به فلن تنفعه صلاته ويمكن للطبيب أن يدخل الجنة من باب علاج المرضى والقاضى من باب العدل والتعليم من باب تعليم الاولاد وهذا هو التجديد فى الخطاب الدينى مؤكدا أننا بحاجة إلى عودة قراءة تراثنا.
 

حضر الندوة المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية مجلس النواب

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