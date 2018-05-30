وزيرة الهجرة تشارك فى حفل إفطار ذوى القدرات الخاصة

كتب محمود راغب

شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى حفل الإفطار الذى نظمته جمعية "أولادنا" لذوى القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر، وذلك بحضور عدد من الفنانين ومسؤولى المجلس القومى لشئون الإعاقة.

وأعربت "مكرم" بحسب بيان لوزارة الهجرة عن سعادتها بالاهتمام بذوى القدرات الخاصة، مشيرة إلى أن لديهم الكثير من المواهب الفريدة من عزف وغناء ورسم ونحت وغيرها من المهارات البديعة التى يتقنونها، مؤكدة أن المستقبل سيشهد فنانين موهوبين من "أولادنا".

وأشارت سهير عبد القادر إلى أن مشاركة "مكرم" نابعة من حب الأطفال لها، بعد مشاركتها فى مؤتمر "أولادنا" لذوى الاحتياجات الخاصة والذى ضم عددًا من المبدعين من أبناء المصريين بالخارج.

وحضر الحفل عدد من الفنانين من بينهم الفنان محمود قابيل والفنانة ميرفت أبو عوف، بالإضافة إلى الشاعر الغنائى أمير طعيمة.

كانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد شاركت فى مارس الماضى بملتقى "أولادنا" الدولى لفنون ذوى القدرات، الذى أقيم بالتعاون بين وزارات الشباب والرياضة والهجرة والثقافة، وكذلك عدد من الجهات الحكومية، مؤكدة حرصها الدائم على مساهمة المصريين المقيمين بالخارج فى الفعاليات الوطنية، ومن أهمها هذا الملتقى الذى يشارك فيه عدد من أبناء المصريين بالخارج من ذوى القدرات الخاصة فى المجالات الفنية المختلفة.