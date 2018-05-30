نشطاء يعلقون صور صحفى معارض قتل بأوكرانيا على سور السفارة الروسية

كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)

علق نشطاء فى أوكرانيا، اليوم الأربعاء، صور الصحفى أركادى بابشينكو، على سور السفارة الروسية فى كييف ، وذلك بعد يوم واحد من إطلاق النار على الصحفى الروسى المعارض فى منزله بالعاصمة الأوكرانية، كما علقوا بجوار صور الصحفى المقتول ورود حمراء.

وكان ندد الكرملين "بشدة"، اليوم الأربعاء، بمقتل الصحفى الروسى أركادى بابتشينكو بالرصاص فى كييف، وطالب السلطات الأوكرانية بفتح "تحقيق فعلى"، معتبرا أن أوكرانيا أصبحت "مكانا خطرا جدا" للصحفيين، وقال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، "نندد بشدة بهذه الجريمة ونأمل بفتح تحقيق فعلى لكشف المسؤولين عن عملية الاغتيال".

وقتل الصحفى والكاتب الروسى أركادى بابتشينكو بالرصاص فى منزله فى كييف، مساء الثلاثاء، كما أعلنت الشرطة الأوكرانية، وقال المتحدث باسم الشرطة ياروسلاف تراكالو، إن "بابتشينكو كان فى منزله فى حى دنيبروفسكى فى كييف، وزوجته كانت فى الحمام حين سمعت طلقًا ناريًا وعندما خرجت رأت زوجها مضرجًا بدمائه"، مشيرًا إلى أن الصحفى فارق الحياة فى سيارة الإسعاف التى كانت تقله إلى المستشفى.



صور الصحفى الروسى المقتول فى أوكرانيا



تعليق ورود إلى جانب صور الصحفى الروسى المقتول بأوكرانيا



صورة الصحفى الروسى المقتول على سور السفارة الروسية بأوكرانيا



تعليق صور الصحفى الروسى المقتول على سور سفارة موسكو بأوكرانيا



نشطاء يعلقون صور الصحفى المقتول بأوكرانيا على سور سفارة روسيا