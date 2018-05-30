"نساء مصر" يعقد مؤتمرا اليوم حول مشاكل الغارمات بمشاركة جمعيات أهلية

كتب محمود راغب

يعقد الاتحاد العام لنساء مصر مؤتمر موسع، اليوم الأربعاء، حول "الغارمات المشكلة والحول القانونية والاجتماعية"، بحضور أعضاء من مجلس النواب، وممثلى وزارات العدل والتضامن الاجتماعى، والداخلية، وكذلك خبراء فى مجالات الاقتصاد وعلم الاجتماع بالإضافة إلى عدد من الجمعيات الأهلية.

ويتحدث فى المؤتمر الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، كما سيشارك بالمؤتمر ممثلين عن جمعيات أهلية رائدة فى مجال مشكلات الغارمات، بينما سيتحدث من جهات الاختصاص ممثلين عن وزارة العدل والداخلية والتضامن بالإضافة إلى عدد من خبراء القانون، والاجتماع، بالإضافة إلى ذلك يتضمن المؤتمر عرض أوراق سياسات اعدها الاتحاد حول مشكلة الغارمون.

ويهدف المؤتمر إلى عرض أسباب وجذور مشكلة الغارمون، وكيف يمكن مواجهتها على المستوى القانونى والاقتصادى والثقافي، وكذلك تبصير الرأى العام بحدود المشكلة وحجمها وأثارها .