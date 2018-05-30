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ميليشيات الحوثى تنفذ حملة اعتقالات واسعة فى "الحديدة" بتهمة الخيانة

الأربعاء، 30 مايو 2018 10:21 ص
ميليشيات الحوثى تنفذ حملة اعتقالات واسعة فى "الحديدة" بتهمة الخيانة الحوثيين - صورة أرشيفية
كتب محمد شعلان
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نفذت ميليشيات الحوثى حملة اعتقالات واسعة فى مدينة الحديدة بتهمة الخيانة والتآمر، كما ناشدت عبر مكبرات الصوت المواطنين إلى متابعة وسائل إعلامها فقط فى محاولة يائسة لرفع الروح المعنوية لعناصرها عبر بث أخبار كاذبة على مكبرات الصوت، وذلك وفق ما نقلت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل.

 

وكانت قد استقدمت القوات اليمنية تعزيزات إلى مشارف مدينة الحديدة الإستراتيجية فى غرب اليمن، تمهيدا لمحاصرتها ومحاولة إجبار المتمردين الحوثيين على تسليمها "حتى بدون قتال"، حسبما أفادت مصادر عسكرية.

 


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