موجز أخبار الساعة 6.. القضاء نهائيًا على فيروس سى بمصر عام 2022

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها، تأكيد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أن الدولة لديها خطة للتخلص السريع والنهائى من فيروس سى بمصر فى عام 2022.



وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء ..

قال الدكتور أحمد عماد ، وزير الصحة إن تم إجراء مسح طبى علي مليون و400 ألف مواطن للكشف عن المصابين فيروس سي حتي أبريل الماضى، موضحا أن الدولة لديها خطة للتخلص السريع والنهائي من فيروس سى فى مصر فى عام 2022.

خرج 920 سجينا بعفو رئاسى استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (133/ 2018) الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إمكانية تغيير المركز الانتخابى للمواطنين، وذلك من خلال موقعها الإلكترونى، حيث نشرت نموذج استمارة لطلب تغيير المركز الانتخابى، يتضمن بعض البيانات التى يقوم المواطن بإدخالها من بينها الاسم رباعى، والبريد الإلكترونى، ورقم الهاتف، وغيرها من البيانات، بالإضافة لصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى.

اعتمد الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية مايو 2018، موضحاً أن نسبة النجاح بلغت 83.7%.

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إن الحكومة اليوم الأربعاء ، ناقشت برنامجها حول التخلص النهائى من فيروس سى فى مصر ، موضحا أن مصر كان لها تجرية سابقة فى الثمانينيات للتخلص نهائية من البلهارسيا وكذلك شلل الأطفال وتم التخلص منهم نهائيا.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

ارتفع إجمالى ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية - لمستوى تاريخى جديد لتصل إلى 3.394 تريليون جنيه، فى نهاية شهر يناير 2018، مقارنة بـ3.329 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر ديسمبر 2017، أى بزيادة قدرها نحو 65 مليار جنيه خلال شهر، وفقًا لتقرير البنك المركزى المصرى الصادر اليوم الأربعاء.

كشف هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، أنه التقى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، اليوم فى إسبانيا للاطمئنان على حالته، حيث يخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى هناك استعداداً للمونديال.

كشف الدكتور أحمد عبد العزيز عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن حصيلة شهادة أمان بلغت حتى الآن نحو مليار جنيه منذ طرحها فى 4 مارس أى قرابة 3 أشهر.

رفض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الإفصاح عن موعد زيادة تعريفة الكهرباء الجديدة، وقال إنه سيتم الإعلان عنها فى الوقت المناسب من خلال مؤتمر صحفي سيعقده.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط اثنين من مسئولى أحد مطاحن القطاع العام بدائرة قسم شرطة محرم بك، لاتهامهما باختلاس كمية من الأقماح قدرها 455 طنا بقصد بيعها لصالحهما.

ظهر الصحفى الروسى المناهض للكرملين أركادى بابتشنكو الذى أعلن مقتله فى كييف الثلاثاء، على قيد الحياة خلال مؤتمر صحفى فى أوكرانيا، فى تطور أثار الذهول الأربعاء.

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى تركيا حملة تطالب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إثبات حصوله على شهادة جامعية، فى مجال الاقتصاد ولا سيما فى ظل أزمة اقتصادية حادة تعيشها تركيا حاليا بسبب التضخم النقدى الذى انعكس على تراجع قيمة الليرة.

روى الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير"اليوم السابع"، فى الحلقة الـ 14 من برنامجه الإذاعى "ولا يوم من أيامه"، الأربعاء، والمذاع على راديو النيل، كواليس المعركة الشهيرة بين الكاتب الصحفى إبراهيم سعدة والزعيم عادل إمام وتدخل محمد حسنين هيكل للصلح بينهما.

اقترب قطار ماراثون الانتخابات العمالية من محطته الثانية، وذلك بقرب موعد إجراء انتخابات المرحلة الثانية بـ13 تصنيفا نقابيا، والتى ستنطلق غدًا الخميس بمختلف مواقع العمل والشركات التابعة للتنصيفات النقابية الـ13 .

عاش المواطنون الفلسطينيون ساعات صعبة ليلة أمس الثلاثاء بسبب التصعيد الإسرائيلى على قطاع غزة، ورغبة الجانب الإسرائيلى فى دفع الفصائل الفلسطينية إلى تصعيد عسكرى وحرب مفتوحة، لتغيير قواعد اللعبة فى قطاع غزة عقب نجاح مسيرات العودة السلمية فى كشف الوجه القبيح لدولة الاحتلال.

بوجه ظل محتفظًا حتى آخر العمر بجماله الذى سحر الملايين وذاب فيه الأدباء والفنانون عشقًا، وتاريخ يحمل من النجاح قدر ما يحمل من الألم ، ظلت سمراء النيل الفنانة الجميلة مديحة يسرى التى وافتها المنية مساء أمس الثلاثاء مقيمة لشهور فى المستشفى ، تعانى من آلام المرض.

أسدلت اليوم محكمة الأحداث بدمنهور الستار على محاكمة أصغر طفل فى مصر عمرة لا يتعدى 4 سنوات لاتهامه بالاعتداء على زميلته بالضرب أثناء لعبهما داخل الحضانة.