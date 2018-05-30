video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 30 مايو 2018 02:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

خلال عام ..

ملياردير أمريكى يعلن عن إطلاق حملة لإنقاذ بريطانيا من خلال استفتاء جديد

الأربعاء، 30 مايو 2018 02:26 م
ملياردير أمريكى يعلن عن إطلاق حملة لإنقاذ بريطانيا من خلال استفتاء جديد جورج سوروس
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن رجل الأعمال والملياردير الأمريكى جورج سوروس، أعلن أنه سيتم فى غضون أيام إطلاق حملة لضمان إجراء استفتاء جديد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإنقاذها من "خسائر ضخمة". 
 
وقال سوروس إن احتمالية أن تطول إجراءات عملية انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي قد تقنع الناخبين البريطانيين بـ "هامش مقنع" أن البقاء في الاتحاد الأوروبي لمصلحتهم.
 
وفي كلمة ألقاها سوروس أمس في إطلاق حملة أفضل ما في بريطانيا - التي يعتقد بالفعل أنها جمعت تبرعات تبلغ ملايين الجنيهات الاسترلينية، إن تغيير رأي البريطانيين سيتوافق مع "العصر الثوري" الذي نحياه.
 
وقال سوروس إن "الخروج من الاتحاد الأوروبي عملية ضارة للغاية، تضر بالجانبين، وإنها عملية انفصال ستستغرق أمدا طويلا، قد يصل إلى خمسة أعوام. خمسة أعوام تمثل دهرا في عالم السياسة".
 
وكان الملياردير الأمريكى، تعهد بالتبرع بمبلغ إضافى بقيمة 100 ألف جنيه أسترلينى فى فبراير الماضى للحملة المناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست) بعدما قال إن التخطيط لاتخاذ اتجاه معاكس فيما يخص نتائج استفتاء الاتحاد الأوروبى ليس كافيًا.
 
 
وقالت صحيفة التلجراف البريطانية حينها إن سوروس ومنظمة "المجتمع المفتوح" التى يرأسها، يعتزمان التبرع بمائة ألف أسترلينى لحملة "الأفضل من أجل بريطانيا"، التى تدعو إلى بقاء بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى، كجزء من خطة ترمى إلى التعجيل بحملته لإيقاف عملية "بريكست".
 
وقال سوروس، بحسب الصحيفة، "يسرنى أن أنقل المعركة إلى هؤلاء ممن حاولوا استخدام حملة تشهير وليس حُججا من أجل مساندة قضيتهم الفاشلة".
 
وتعرض سوروس للانتقاد بعد تأييده لحملة "الأفضل من أجل بريطانيا".
 
وحثت حملة "الأفضل من أجل بريطانيا" الشعب البريطانى على المبادرة لمساعدة الحملة على تأسيس "صندوق تمويل لمناهضة بريكست".

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تقارير: خلاف بين وزارة الخزانة البريطانية وبنك إنجلترا بسبب بريكست

واردات بريطانيا من السيارات الكهربائية فى خطر بسبب بريكست

تونى بلير: حزب العمال سيدفع ثمنًا باهظًا لرفضه محاربة "بريكست"

بريكست

اخبار العالم

بريطانيا

جورج سوروس




لا تفوتك
رئيس هيئة الأرصاد الجوية: الصيف الحالى أكثر حرا من الماضى

رئيس هيئة الأرصاد الجوية: الصيف الحالى أكثر حرا من الماضى

فيديو وصور.. انطلاق قطار امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم الأدبى.. رئيس المعاهد لرئيس لجنة ومساعده بعد استبعادهم: حرام عليكم الإهمال ده.. الشيخ صالح عباس: انتهى زمن التسريب.. ولم نسجل أى حالات غش حتى الآن

فيديو وصور.. انطلاق قطار امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم الأدبى.. رئيس المعاهد لرئيس لجنة ومساعده بعد استبعادهم: حرام عليكم الإهمال ده.. الشيخ صالح عباس: انتهى زمن التسريب.. ولم نسجل أى حالات غش حتى الآن

سلاسل السوبر ماركت فيها دواء قاتل.. الصحة: التفتيش الصيدلى ليس له سلطة الرقابة على الأدوية المتوفرة بها.. وتحذر: سوء تخزينها يجعلها مسببة للسرطان.. والصيادلة: جميعها مغشوشة وتداولها جريمة عقوبتها الحبس والغرامة

سلاسل السوبر ماركت فيها دواء قاتل.. الصحة: التفتيش الصيدلى ليس له سلطة الرقابة على الأدوية المتوفرة بها.. وتحذر: سوء تخزينها يجعلها مسببة للسرطان.. والصيادلة: جميعها مغشوشة وتداولها جريمة عقوبتها الحبس والغرامة

صحيفة: محمد صلاح أصبح أكثر شعبية من رونالدو وميسى فى إسبانيا

صحيفة: محمد صلاح أصبح أكثر شعبية من رونالدو وميسى فى إسبانيا

كوبر يرفض استدعاء مؤمن زكريا أو سليمان رغم غموض مصير صلاح

كوبر يرفض استدعاء مؤمن زكريا أو سليمان رغم غموض مصير صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة