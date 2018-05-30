مكرم محمد أحمد: الإعلام دون ثقافة "سطحى" ولابد من التكاتف لمحاربة الإرهاب

قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الإعلام دون ثقافة يعنى أنه إعلام سطحى، والثقافة لا تنفع دون إعلام.

وأضاف "مكرم" خلال ندوة "تفعيل الثقافة فى مكافحة التطرف والإرهاب" بمقر المجلس الأعلى للثقافة، إن الدور الحقيقى لجلسة اليوم هى كيفية توحيد دور الثقافة والإعلام معًا للقضاء على الإرهاب.

ولفت مكرم محمد أحمد، إلى أن الإرهاب مشكلة تحتاج عدة أوجه، فتحتاج تدخلا اجتماعيا وفكريا، وتغيير شامل فى حياتنا لتكون حياة ثقافية مختلفة.

وشدد على أنه رغم ما تعرضت له البلاد، لكن من حظ حظنا أن مصر صمدت فى المعركة، كما أن الأطراف المناهضة، أصبحت دون وزن ولا قوة.

وأشار "مكرم"، إلى أننا فى وقت يزداد فيه احتياجنا للترابط بين الثقافة والإعلام، فى خطة مشتركة بين المجالين للقضاء على الإرهاب، وعلينا ألا نستعجل فى ذلك، وأن ندرك اختلافات وصعوبات بعضنا البعض، وطالب الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، بتوالى الجلسات للوصول إلى تلك الخطة وضرورة وجود وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، مضيفا: "لازم تكون وزيرة الثقافة موجودة لأننا كده ماشين برجل واحدة".

وفى سياق مختلف، شدد "مكرم" على أن معادلة القوى فى منطقة الشرق الأوسط تغيرت، وأصبح لإيران وحزب الله دورًا مؤثرًا فى المنطقة، لافتًا فى وقت ذاته إلى مفهوم الأمن العربى أصبح مفهومًا مخترقًا وصعيفًا، خاصة أن هناك دولاً بها مناطق محتلة من تركيا وإيران.