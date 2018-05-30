الرئيسية أخبار عاجلة مقتل شخص وإصابة اثنين فى حادث طعن شمال ألمانيا الأربعاء، 30 مايو 2018 10:42 م حادث طعن - أرشيفية كتب محمد تهامى زكى إضافة تعليق أفادت مصادر إعلامية ألمانية عن مقتل شخص وإصابة اثنين فى حادث طعن فى شمال ألمانيا إضافة تعليق المانيا حادث طعن مقتل مصرع وزير الصحة: القضاء نهائيا على فيروس سى فى عام 2022 الهيئة الوطنية للانتخابات تفتح الباب للمواطنين لتعديل المركز الانتخابى عقب اتصالات مكثفة دامت ساعات.. الوساطة المصرية تنجح بإقرار هدنة فى غزة.. القاهرة تتحرك لمنع التصعيد العسكرى بالقطاع ووأد أى نوايا إسرائيلية لشن حرب مفتوحة.. وفلسطينيون يثمنون دور مصر فى دعم القضية ولجم الاحتلال الوقود يستنزف 2550 جنيهاً من كل مواطن مقابل 860 للسلع التموينية.. نار "دعم البترول" تلتهم "دعم الغلابة".. الموازنة تخصص 103 مليارات جنيه للدعم الاجتماعى مقابل 89 للمحروقات هانى أبو ريدة: حالة محمد صلاح مطمئنة.. ويخضع لجلسات تأهيل 4 ساعات يوميا كوبر يرفض استدعاء مؤمن زكريا أو سليمان رغم غموض مصير صلاح التعليقات 1 عدد الردود 0 بواسطة: مصري وطني .ضد كلاب اهل النار الضالة المرتزقة 2018/05/30 11:35 PM الخنزير التركي القردخان و العائلة القذرة ال حمد القطرية وراء كل الارهاب في اوروبا و الوطن العربي خنازير الشيطان البنا اليهودي الماسوني اخوان بني صهيون و فروعها اتباع ابن تيمية و العائلة القذرة النجسة ال حمد القطرية و كلاب الشيطان الخميني وراء الارهاب في اوروبا و الوطن العربي بامر من اسيادهم العصابة الصهيوانجلوامريكية و الكيان الصهيوني ارسال اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد كلاب اهل النار الضالة المرتزقة
الخنزير التركي القردخان و العائلة القذرة ال حمد القطرية وراء كل الارهاب في اوروبا و الوطن العربي
خنازير الشيطان البنا اليهودي الماسوني اخوان بني صهيون و فروعها اتباع ابن تيمية و العائلة القذرة النجسة ال حمد القطرية و كلاب الشيطان الخميني وراء الارهاب في اوروبا و الوطن العربي بامر من اسيادهم العصابة الصهيوانجلوامريكية و الكيان الصهيوني