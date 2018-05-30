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مقتل شخص وإصابة اثنين فى حادث طعن شمال ألمانيا

الأربعاء، 30 مايو 2018 10:42 م
مقتل شخص وإصابة اثنين فى حادث طعن شمال ألمانيا حادث طعن - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى
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أفادت مصادر إعلامية ألمانية عن مقتل شخص وإصابة اثنين فى حادث طعن فى شمال ألمانيا


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المانيا

حادث طعن

مقتل

مصرع




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري وطني .ضد كلاب اهل النار الضالة المرتزقة

الخنزير التركي القردخان و العائلة القذرة ال حمد القطرية وراء كل الارهاب في اوروبا و الوطن العربي

خنازير الشيطان البنا اليهودي الماسوني اخوان بني صهيون و فروعها اتباع ابن تيمية و العائلة القذرة النجسة ال حمد القطرية و كلاب الشيطان الخميني وراء الارهاب في اوروبا و الوطن العربي بامر من اسيادهم العصابة الصهيوانجلوامريكية و الكيان الصهيوني

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