مصر للطيران تسير 17 رحلة جوية لنقل 3100 معتمر إلى الأراضى المقدسة

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأربعاء، 17 رحلة جوية من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي، لنقل 3100 معتمر إلى كل من مطارى جدة والمدينة المنورة لأداء مناسك عمرة شهر رمضان.

وأفاد مصدر ملاحى بالمطار، بأنه من المقرر أن تسير الشركة 11 رحلة إلى جدة، و6 رحلات أخرى إلى المدينة المنورة لنقل 3100 معتمر.

وتختتم الشركة الوطنية مرحلة تفويج المعتمرين إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة الأحد المقبل على أن تبدأ أولى رحلات العودة 12 يونيو المقبل.