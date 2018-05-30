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مصر للطيران تسير 122 رحلة جوية لنقل أكثر من 11 ألف راكب

الأربعاء، 30 مايو 2018 10:14 م
مصر للطيران تسير 122 رحلة جوية لنقل أكثر من 11 ألف راكب مطار القاهرة
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء، إقلاع 122 رحلة دولية وداخلية تابعة لشركة مصر للطيران لتنقل جمعيها 11 ألفًا و581 راكبًا من مختلف الجنسيات.

وأفاد مصدر ملاحى بأن معظم رحلات مصر للطيران شهدت انتظامًا فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، موضحًا أن طائرات الشركة نقلت ركابها للعديد من العواصم العربية والعالمية والمدن الداخلية المصرية.

 وسيرت الشركة الوطنية مصر للطيران 35 رحلة داخلية للمطارات والمدن السياحية المصرية فى إطار خطة الشركة للعمل على تنشيط السياحة من خلال تسيير رحلات إلى كل المدن والمطارات المصرية.

 

 


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