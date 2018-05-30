مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم بالمنيا

فريق المحافظات

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين فى حادث تصادم على طريق الشرقى بالمنيا.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارا من العميد الدكتور منتصر عويضه مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا يفيد بمصرع كل من إسلام محمد معاذ ومحمد صابر حسنى وجمال عبد السميع حافظ وعلى محمد حسن، فيما أصيب كل من عمران محمد عز الدين وشعبان ضاحي حسين وعلى محمد حسين ومحمود معاذ عبد الرحيم وعرفات صابر على وسيد حجاج راضى ورمضان ضاحى سيد جميعهم من قرية نزلة حسين مركز المنيا كانوا يستقلون سيارة ربع نقل فى طريقهم لعملهم بأحد محاجر الجبل الشرقى بالمنيا، حيث اصدمت السيارة بأخرى بطريق المنيا القبلى كمين الصفا.

وانتقل على الفور لمعاينة محل الواقعة العميد رأفت الحلوانى مأمور مركز شرطة المنيا والمقدم محمد منير رئيس مباحث مركز شرطة المنيا والرائد نزار الواعر وفريق البحث الجنائى.

تم نقل المصابين بالإسعاف لمستشفى المنيا العام، كما نقلت جثث الضحايا بالإسعاف لمشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرفات النيابة العامة.

انتقل لمستشفى المنيا العام المقدم أحمد إمام نائب مأمور بندر شرطة المنيا والمقدم عمرو حسن رئيس مباحث بندر المنيا و تحرر محضر بالواقعة وسؤال المصابين وشهود العيان. وتم حجز المصابين لتلقي العلاج بأقسام الجراحة العامة بالمستشفي وحالتهم متوسطة.

انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة لمعاينة جثث الضحايا. وجاء بتقرير مفتش صحة المنيا الدكتور هانى اسحق شحاته حدوث الوفاة بسبب كسور بالجمجمة ونزيف بالمخ وفشل فى التنفس والوظائف الحيوية ونزيف داخلى بالبطن والحوض ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، وصرحت النيابة العامة بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.