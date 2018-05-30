مصرع 4 أشخاص فى كوبا بسبب سيول أعقبت العاصفة ألبرتو

رويترز

قالت وسائل إعلام كوبية رسمية إن السيول فى وسط كوبا التى سببتها الأمطار الغزيرة فى أعقاب العاصفة شبه الاستوائية ألبرتو أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإجلاء عشرات الآلاف.

وذكرت وسائل الإعلام أنه بعد أن وصل ارتفاع منسوب الأمطار إلى عشرة سنتيمترات خلال 24 ساعة جرفت مياه السيول جسرا وألحقت أضرارا بالطرق وغيرها من البنى التحتية وأدت لعزل العديد من التجمعات السكنية وقطعت الكهرباء عن قرابة 60 ألف شخص.

واضطرت السلطات أيضا لإغلاق جزء من الطريق السريع الرئيسى بعد أن فاض نهر قريب عندما فتحت السلطات بوابات خزان بالماريتو لأنه تجاوز طاقته الاستيعابية.

وقال وزير الداخلية خوليو سيسار جانداريا خلال اجتماعى حكومى مع السلطات الإقليمية بقيادة الرئيس الجديد ميجيل دياز كانيل إن أربعة أشخاص لاقوا حتفهم بسبب السيول.

وهذه ثانى أزمة يواجهها الرئيس الجديد منذ اختياره قبل ستة أسابيع ليحل محل راؤول كاسترو رئيسا لكوبا. وجاءت السيول بعد 11 يوما من تحطم طائرة بعد فترة قصيرة من إقلاعها من هافانا مما أدى إلى مقتل 112 شخصا.