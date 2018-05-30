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الأربعاء، 30 مايو 2018 03:17 م
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مصرع طفلة غرقا فى المصرف الرئيسى بالقليوبية

الأربعاء، 30 مايو 2018 02:02 م
مصرع طفلة غرقا فى المصرف الرئيسى بالقليوبية غريق - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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لقيت طفلة مصرعها غرقا، اليوم الأربعاء، بالمصرف الرئيسى فى القليوبية، وجارى انتشال الجثة، وتولت النيابة التحقيقات.
 
تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارا من المهندس محمد خيرى رئيس مدينة طوخ، بلاغا بمصرع "رقية. ج" 4 سنوات غرقا إثر سقوطها بالمصرف الرئيسى بالقليوبية عند عزبة توفيق بناحية قرية مشتهر التابعة للمدينة، إثر مرورها بالقرب منه.
 
تم إخطار الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى، وجارى محاولات انتشال الجثة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 
 
 
 

 


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