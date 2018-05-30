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مصرع طالب غرقا فى ترعة بالدقهلية أثناء الاستحمام هروبا من حرارة الجو

الأربعاء، 30 مايو 2018 04:05 م
مصرع طالب غرقا فى ترعة بالدقهلية أثناء الاستحمام هروبا من حرارة الجو غريق - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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لقى طالب مصرعه غرقا داخل مياة ترعة البحر الصغير بناحية مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، اثناء الاستحمام هربا من حرارة الجو.

تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ  لمركز شرطة دكرنس، من إدارة شرطة النجدة بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة "البحر الصغير" أمام مدخل مدينة دكرنس.

انتقل مأمور وضباط المركز وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ، وتم إنتشال الجثمان وبالفحص تبين أنه حال قيام المدعو كريم ع  18 سنة طالب، بالاستحمام بمياه الترعة المشار إليها ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفى غرقاً، وتم نقله إلى مستشفى دكرنس العام . 

بسؤال والدته 43  سنة ربة منزل، أيدت ذات المضمون ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك، ورد تقرير مفتش الصحة يُفيد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4437/2018 إدارى المركز، وبالعرض على النيابة العامة قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وفى حالة عدم وجود شبهة جنائية يُصرح بالدفن توصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية " وسُلم الجثمان لذويه".

 

 


 
 
 

 
 
 

 


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