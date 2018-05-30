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مصرع صاحب مغسلة سيارات صعقا بالكهرباء فى المنوفية

الأربعاء، 30 مايو 2018 07:30 ص
مصرع صاحب مغسلة سيارات صعقا بالكهرباء فى المنوفية جثة - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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لقى صاحب مغسلة سيارات بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، مصرعه نتيجة تعرضه للصعق بالكهرباء، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمد المغربى رئيس مباحث مركز بركة السبع، يفيد بوفاة "م . ش . ع" 27عاما، صاحب مغسلة سيارات، ومقيم بذات الناحية، نتيجة صعقه بالكهرباء أثناء عمله بالمغسلة خاصته بذات الناحية،  ولم يتهم أحد ونفي الشبهة الجنائية.
 
بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة توقف بعضلة القلب بسبب صعق كهربائى، ولا توجد شبهة جنائية، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .
 
 

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