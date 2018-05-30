مصرع سيدة سقطت من سلم منزلها فى ملوى بالمنيا

فريق المحافظات

لقيت سيدة مصرعها عندما سقطت من سلم خشبى بعد إطعام الطيور فى منزلها بمدينة ملوى بالمنيا.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، إخطارًا من الدكتور إسحاق إبراهيم فارس نائب مدير مستشفى ملوى العام، بوصول شريفة فاضل 30 عامًا ربة منزل، جثة هامدة، مقيمة بمدينة ملوى.

بالانتقال وسؤال والدها، وزوجها قررا أنها كانت كعادتها فى طريقها لإطعام الطيور بالغرفة التى تقع بسطح الدور الثالث بالمنزل، حيث يستخدم للوصول اليها سلم خشبى متنقل وأثناء ذلك تحرك السلم من مكانه، ما أدى إلى اختلال توزانها وسقوطها على سور سلم حجرى.

وقد أيدت تحريات المقدم محمود الجبالى رئيس مباحث القسم بإشراف العميد منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائى، صحة أقوال والد المجنى عليها زوجها وابنائها، واستبعدت التحريات وجود شبهة جنائية.