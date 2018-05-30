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مصادر فلسطينية: هدوء فى غزة وتوقف الغارات الإسرائيلية

الأربعاء، 30 مايو 2018 06:40 ص
مصادر فلسطينية: هدوء فى غزة وتوقف الغارات الإسرائيلية قصف غزه
(أ ف ب)
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أكدت مصادر فلسطينية أن قطاع غزة شهد خلال الساعات الماضية هدوء حذرا فيما توقف الغارات الإسرائيلية على القطاع .

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية، أن اتفاق التهدئة بدأ في الساعة الرابعة فجرا، برعاية مصرية.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية: "بعد أن نجحت الفصائل بصد العدوان ومنع تغيير قواعد الاشتباك تدخلت العديد من الوساطات خلال الساعات الماضية وتم التوصل إلى توافق بالعودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتزام الفصائل ما التزام الاحتلال بها".

وشهد الليل الماضي قيام طائرات الاحتلال بقصف نحو عشرة مواقع للمقاومة الفلسطينية في مناطق مختلفة من قطاع غزة فيما ردت فصائل المقاومة بإطلاق رشقات من الصواريخ نحو المستوطنات كان اخرها عشرة صورايخ اطلقتها لجان المقاومة الشعبية نحو كفار سعد ونيتفوت.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى  قبيل تطبيق الهدنة أنه ضرب 25 "هدفا عسكريا" لحماس بغارات جوية فى قطاع غزة ليلا ردا على إطلاق صواريخ وقذائف من القطاع باتجاه الأراضى المحتلة.

 

       

 


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