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مسؤول كورى شمالى يتجه إلى نيويورك للقاء وزير الخارجية الأمريكى

الأربعاء، 30 مايو 2018 08:49 ص
مسؤول كورى شمالى يتجه إلى نيويورك للقاء وزير الخارجية الأمريكى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
رويترز
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ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن مسؤولا كوريا شماليا بارزا صعد على متن طائرة فى بكين، اليوم الأربعاء، متجهة إلى مدينة نيويورك الأمريكية لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو.

وأكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى تغريدة أمس الثلاثاء أن كيم يونج تشول نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوريين الحاكم فى كوريا الشمالية فى طريقه لما سيصبح أرفع اجتماع ضمن الأنشطة الدبلوماسية هذا الأسبوع التى تهدف إلى إنقاذ قمة تاريخية، ورأى شاهد من رويترز كيم يونج تشول فى مطار بكين الدولى لكنه لم يره وهو يصعد على متن الطائرة.

وكيم يونج تشول رئيس سابق للمخابرات فى كوريا الشمالية ولعب دورا محوريا فى الإعداد للقمة التاريخية بين ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون.

ولم يصل البيت الأبيض إلى حد القول إن القمة المقترحة فى يونيو حزيران بين ترامب وكيم ستقام كما هو مقرر لها بعد أن ألغاها ترامب الأسبوع الماضى فى رسالة لكيم معللا ذلك بالنبرة "العدائية" فى تصريحات كوريا الشمالية.

وقال مسؤول أمريكى إن محادثات هذا الأسبوع تهدف إلى تحديد إن كانت كوريا الشمالية مستعدة لتقديم ما يكفى من الالتزامات بأنها ستتخلص من أسلحتها النووية رغم إصرار بيونجيانج على أنها لن تنزع السلاح النووى من جانب واحد.

واجتمع مسؤولون أمريكيون وكوريون شماليون فى سنغافورة لمناقشة المسائل اللوجستية لقمة محتملة بينما اجتمع مفاوضون من الطرفين مرة أخرى اليوم فى المنطقة المنزوعة السلاح على طول الحدود بين الكوريتين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن ترامب يعتقد أن "المناقشات الجارية تمضى بشكل جيد جيدا".

وذكر متحدث باسم البيت الأزرق الرئاسى فى كوريا الجنوبية أنه ليست لديه معلومات محددة بشأن المحادثات الجارية فى المنطقة المنزوعة السلاح ونيويورك لكنه يأمل أن تتمخض عن نتائج طيبة.

وقال للصحفيين اليوم "يبدو أن المحادثات تمضى بسلاسة. نأمل أن تتمخض عن نتائج مثمرة".

 

 


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