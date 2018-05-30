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محافظ الجيزة يفتتح مساء اليوم معرض ناهيا للسلع بحى بولاق الدكرور

الأربعاء، 30 مايو 2018 03:43 م
محافظ الجيزة يفتتح مساء اليوم معرض ناهيا للسلع بحى بولاق الدكرور اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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يفتتح محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالى، مساء اليوم الأربعاء، معرض ناهيا للسلع الغدائية والمفروشات والأجهزة الكهربائية، بمنطقة ناهيا بحى بولاق الدكرور، وذلك بالتنسيق مع ائتلاف حب الوطن، والمجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة، برئاسة الدكتور حسام فودة، ليقدم المعرض أسعار مميزة وتنافسية.

ومن جانبه، قال حسام فودة، أن المعرض يستمر حتى العيد، ويقدم أثاث ومفروشات وسلع غذائية وغيرها بالتعاون مع ائتلاف حب الوطن، بأسعار أقل من سعر السوق الخارجية، لمراعاة محدودى الدخل والفقراء برعاية محافظ الحيزة.

وأضاف فودة، أن المعرض جاء ليسد حاجة المواطنين من السلع الغذائية وخاصة سلع رمضان، وذلك بأسعار مخفضة وعروض تنافسية، كما ستقدم ملابس للعيد بأسعار مخفضة، بالتعاون مع طاهر الأزهرى وخالد حسان وعيد لبيب أعضاء المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين.

 


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