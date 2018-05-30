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مجلة أمريكية عن تجربة مصر بعلاج فيروس C :تقضى على المرض بوتيرة غير مسبوقة

الأربعاء، 30 مايو 2018 04:43 م
مجلة أمريكية عن تجربة مصر بعلاج فيروس C :تقضى على المرض بوتيرة غير مسبوقة فيروس سى ـ أرشيفية
كتبت ريم عبد الحميد
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أشادت مجلة "ذى أتلانتك" الأمريكية بتجربة مصر الرائدة فى علاج فيروس سى، وقالت المجلة فى تقرير لها، إن دولا لديها موارد أكبر من مصر لم تستطيع أن تحقق مثل هذا التقدم الذى أحرزته القاهرة ضد المرض.

وذهب التقرير إلى القول بأنه قبل 5 سنوات فقط، ومع أفضل العلاجات الطبية المتاحة، لم تكن احتمالات علاج شخص مصاب بفيرس التهاب الكبد الوبائى أفضل من مجرد رهان، وكان القضاء على المرض من بلد بأكمله أمر لا يمكن تصوره.

لكن اليوم تقضى مصر على المرض من بين سكانها بوتيرة غير مسبوقة، وقد أصبح هذا ممكنا بفضل دواء ثورى جديد، لم تستطع أى دولة حتى الولايات المتحدة نشره بمستوى مماثل.

وقالت المجلة الأمريكية، إن مصر أثبتت أن التحسينات المذهلة فى الصحة العامة ممكنة عندما يتم تسعير الأدوية بتكلفة معقولة، وتبذل الحكومة جهدا لنشره بشكل منهجى، لكن مصر تمثل أيضا استثناء يثبت قاعدة أنه فى حين أن المجتمع المعاصر قد أثبت قدرة على تكوين ابتكارات طبية أحدثت تحولا، فإنه أقل كفاءة فى تعظيم استخدامها.

ونقل التقرير عن وحيد دوس، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة مرض التهاب الكبد  الوبائى بمصر قوله إن تصميم البلاد على توفير العلاج على نطاق واسع ساهم فى نجاح الأمر، وقالت المجلة إنه مع تأمين الدواء بسعر معقول، بدأت البلاد فى توزيعه على نطاق لم يسبق له مثيل من قبل، وتحدثت عن البوابة الإلكترونية التى تم إنشاها لتسجيل المرضى، والتى شهدت تسجيل 200 ألف شخص فى خلال 3 سنوات، وعلى مدار السنوات الثلاث التالية، تلقى أكثر من 1.6 مليون مصرى العلاج، ووفقا لبيانات البنك الدولى، فإن هذا أكثر من جميع المرضى الذين تم علاجهم فى هذا الوقت فى الولايات المتحدة وأوروبا.

وأشار التقرير إلى أن سرعة مصر فى القضاء على المرض تتوقف على مدى سرعة تشخيص الإصابة، ووفقا للمعدلات الحالية فإن انتشار المرض سيقل إلى النصف بحلول عام 2023.

 


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