كيف يدعم كأس العالم الاقتصاد الروسى؟

رانيا فزاع

31 مليار دولار هو حجم الزيادة المتوقعة فى الاقتصاد الروسى الذى ستحققه تنظيم روسيا لمونديال كأس العالم 2018، سيؤثر تنظيم روسيا لمباريات كأس العالم بشكل كبير على اقتصادها ودعمه حتى أنه سيرفع من قيمة الناتج المحلى الإجمالى من 26 مليار دولار إلى 30.8 مليار دولار خلال عشر سنوات بين 2013 لـ2023.

دعم السياحة وتطويرها واحد من أهم نتائج تنظيم روسيا لمباريات كأس العالم، وقامت روسيا بتطوير عالى المستوى فى البناء، سيدعم كأس العالم الاستثمارات الحكومية ويشجع الروس على ممارسة الرياضة أكثر لذا فسيحصلون على إجازات مرضية أقل.

قال نائب رئيس الوزراء الروسى إن المنافسة بين الفرق المشاركة نجحت فى دعم وتنمية التطور الاقتصادى الذى سيكون له الأثر على المدى الطويل.

وقال تقرير لموقع.sportsnet إن إجمالى الإنفاق على البطولة وصل لـ11 مليار دولار، ورغم ذلك لم يشمل البنية التحتية وبناء ملاعب لكرة القدم التى قال منظموها إنها بنيت بغض النظر عن استخدامها منع عدمه، وحوالى 220 ألف وظيفة تم ابتكارها بسبب البطولة.

بدأ التأثيرات الاقتصادية لكأس العالم تظهر فى روسيا مبكرا، وكانت أرقام التأثيرات الاقتصادية للبطولات السابقة متغيرة بشدة، نظراً لصعوبة فصل كأس العالم عن العوامل الاقتصادية الأخرى.

وبحسب رويترز فإن مسابقة كأس العالم لكرة القدم التى تستضيفها روسيا هذا العام ستعطى دفعة صغيرة للاقتصاد الروسى لكنها قد تتسبب أيضا فى زيادة قصيرة الأجل فى التضخم.

ويأمل الرئيس فلاديمير بوتين باستخدام البطولة، التى من المقرر أن تستمر من 14 يونيو إلى 15 يوليو، للترويج لروسيا كقوة عالمية كبرى، وإعادة تنشيط الاقتصاد الراكد فى مناطق بالبلاد، من خلال تدفق للسياح والإنفاق.

توقعت دراسة أجرتها لجنة الفيفا المنظمة لبطولة كأس العالم 2018 أن تعزز البطولة نمو الاقتصاد الروسى بنحو 3 مليارات دولار سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأظهرت الدراسة أن البطولة أضافت للناتج المحلى الإجمالى الروسى فى الفترة ما بين 2013 و2018 ما يقارب 867 مليار روبل، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".