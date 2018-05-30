كوريا الجنوبية: هناك فجوة حول كيفية نزع السلاح النووى وتضييقها ليس مستحيلا

سول (أ ش أ)

قال وزير الوحدة الكورى الجنوبى تشو ميونج-جيون اليوم الأربعاء، إن كوريا الشمالية والولايات المتحدة لديهما خلافات حول كيفية تحقيق نزع السلاح النووى، ولكن من الممكن سد تلك الفجوة.

وأكد تشو - فى كلمته التى أدلى بها أثناء ندوة ترويجية لسياسة الدولة أمام سفراء الدول الأوروبية فى سول والتى نقلتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - أن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون لا يزال ملتزما بقوة بنزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية .

وأشار الوزير إلى أن الخلافات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة لا تزال كبيرة ولن يكون من السهل تضييق الفجوة والعثور على أرضية مشتركة، إلا أن ذلك الأمر لن يكون مستحيلا .مشيرا إلى أن زعيمى البلدين يجريان حاليا محادثات لذلك تزداد فرص إمكانية العثور على الأرضية المشتركة .

وقال تشو إنه من المفهوم أن الشكوك تكمن فى النوايا الحقيقية للشمال فى حضور المحادثات فى ضوء التاريخ السابق للمفاوضات مع بيونج يانج، غير أن الخطوات الأخيرة التى اتخذتها كوريا الشمالية - مثل وقف الاختبارات النووية والصاروخية وتفكيك موقع التجارب النووية الوحيد المعروف - تظهر التزامها بنزع السلاح النووي.

وأضاف أن كوريا الشمالية تسعى للحصول على أمان النظام من الولايات المتحدة مقابل التخلى عن الأسلحة النووية، وأن حكومة سول تعتقد أنه من "المرغوب فيه" بالنسبة لهما أن تعقد صفقة كبيرة على الجبهتين، وأن تنفذ الاتفاقيات ذات الصلة "بطريقة شاملة".

واختتم تشو كلمته بقوله "أستطيع القول إننا دخلنا للتو بوابة نزع السلاح النووى لشبه الجزيرة الكورية، وسيكون هناك العديد من التحديات التى يجب التغلب عليها".