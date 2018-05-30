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الأربعاء، 30 مايو 2018 01:54 ص
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قوات الشرعية اليمنية تتمكن من السيطرة على مواقع جديدة فى مقبنة غرب تعز

الأربعاء، 30 مايو 2018 01:04 ص
قوات الشرعية اليمنية تتمكن من السيطرة على مواقع جديدة فى مقبنة غرب تعز قوات الجيش اليمنى
أ ش أ
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تمكنت قوات الشرعية اليمنية من السيطرة على مواقع جديدة فى منطقة "مقبنة" غرب محافظة تعز.

ذكرت ذلك قناة سكاى نيوز بالعربية الليلة، مشيرة إلى أن قوات الجيش الوطنى اليمنى الموالية للحكومة الشرعية تمكنت فى وقت اليوم الثلاثاء، من تحرير مواقع جديدة من قبضة مسلحى الحوثيين فى محافظة تعز 275 كيلو مترا جنوب صنعاء.


وأوضح عبدالباسط البحر المتحدث الرسمى للجيش بتعز أن قوات الجيش حررت جبل العويد الاستراتيجى بجبهة مقبنة المطل على مفرق العيار ووادى الجسر وقرية حراز، مؤكدا أن تقدمات رجال الجيش مستمرة، و المعارك متواصلة حتى الان.


وتشهد محافطة تعز ، منذ أكثر من ثلاثة أعوام ، معارك عنيفة بين القوات الحكومية مدعومة بقوات التحالف العربى من جهة، ومسلحى الحوثيين من جهة ثانية، خلفت آلاف القتلى والجرحى من كلا الجانبين.


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