فيديو...سائق أتوبيس: كل رمضان أفطر فى قسم شرطة شكل بسبب الركاب

محمد فتحى عبد الغفار

عم سيد صفى الدين 57 سنة سائق أتوبيس نقل عام ، قال لكاميرا فيديو7 قناة اليوم السابع المصورة، عن حكاية أشهر وسيلة نقل فى مصر وحكايات الركاب فيها ومشاكلها وخناقاتها وكلمة السر بينه وبين الكمسرى.

مهنة الأتوبيس مش أى حد يشتغلها



"سواقة الأتوبيس مهنة شاقة ومش أى حد ممكن يشتغلها، لأنها عايزة واحد عنده صبر أيوب وعايزه بال رايق والبال الرايق هيجى منين فى الوقت اللى احنا فيه ده".

الأتوبيس هو لقمة عيشى



"الأتوبيس هو كيانى ولقمة عيشى وبقالى 29 سنة فى المهنة دية قاعد على الكرسى ده وحافظ كل حتة فى العربية".

أقصى سرعة للأتوبيس جوه المدن 20



"أقصى سرعة فى الأتوبيس هى 80 وعندنا فى مصر أقصى حاجة 20 فى السرعة بس الأتوبيس يجيب لحد 80 سرعة بس ديه ممكن نوصلها لو على طريق السويس مش جوه المدن، وكل أمبير فى العربية ليه وظيفة واحد للهوا والتانى للجاز والتالت للكيلو متر".

كل رمضان افطر فى قسم الشرطة



"مشاكل الأتوبيس فى انى الركاب مبيكونش معاها فكة ودية أكبر مشكلة والشوارع بقت زحمة جدا المشوار اللى بيتعمل فى ساعة بيتعمل دلوقتى فى 3 ساعات، ده غير الخناقات اللى بتحصل جوه الأتوبيس كل رمضان أفطر فى القسم بسبب الخناقات بين الركاب وآخر مرة فطرت فى القسم عشان واحد عور واحد".

معانا أتوبيسات دلوقتى منحلمش بيها



"دلوقتى المشاكل قلت جوه الأتوبيس لأن الهيئة طورت الأتوبيسات وبقى عندنا أتوبيسات منحلمش بيها وكلها عربيات جديدة، الأتوبيس بتاع زمان كان مشاكله كتير جدا ومكنتش تقدر تقف فى الأتوبيس العجل دلوقتى بقى كله أتوماتيك".

على جنب يا اسطى كلمة بتتعب.. والناس عايزة تنزل قدام بيتها



"على جنب يا اسطى كلمة بتتعب كل السواقين وكل شوية بنسمعها ومحدش دلوقتى بيلتزم بالمحطة كل واحد عايزنى انزله قدام بيته، زمان كان فى التزام الوقوف فى المحطات الرسمية فقط غير كده لاء، ودلوقتى مفيش التزام بالمحطات".

كلمة السر بينى وبين الكمسرى هى "أشرف"



"كلمة السر بينى وبين الكمسرى هى "أشرف" غير كده مفيش، وده "السيم" اللى بينى وبينه، لأن الراكب لو عرف اسمى هيفضل طول اليوم على جنب يا عم فلان وكده، ولو الكمسرى نده عليا "أشرف" أعرف على طول هو عايز ايه منى، عندى ركاب كانوا بيروحوا الجامعة وهما صغيريين دلوقتى بقوا ظباط ودكاترة ومهندسين وبيركبوا معايا".

مش بحب فيلم "سواق الأتوبيس"



"مش بحب فيلم "سواق الأتوبيس" بتاع نور الشريف، لأنه مبالغ فيه لأنى سواق ومينفعش اسيب الأتوبيس عشان امسك الحرامى، ونور الشريف ركن الأتوبيس على جنب بالركاب اللى فيه ونزل جرى ورا الحرامى وضربه أنا من وجهة نظرى شايف انى الفيلم مبالغ فيه".

"زاهى حواس هو اللى شبهى.. ومسلسلات رمضان تجيب الضغط"



"فى ناس كتير أوى بتقولى انى شبه زاهى حواس بتاع الآثار، دلوقتى احنا مش حاسين برمضان زمان كان فى أولفة والدنيا حلوة وبنتجمع دلوقتى مفيش الكلام ده، حتى المسلسلات زمان غير دلوقتى دلوقتى كل لما افتح على مسلسل الاقى قتل يا ضرب يا حبس يا شتيمة يا طلاق

لحد اما عقدوا الناس وجابلهم الضغط والممثل ياخد بالملايين، حتى برامج الكاميرا الخفية بتاعت زمان كانت جميلة وابراهيم نصر كان بيضحك الناس بطريقة جميلة دلوقتى تعالى اتفرج على رامز جلال هتلاقيه ممكن يوقف قلب الناس وممكن يموت حد فعلا".

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