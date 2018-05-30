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فيديو.. دعوة من القلب.. أحد المواطنين فى رمضان:"اللهم ارحمنا وارحم موتانا"

الأربعاء، 30 مايو 2018 05:00 م
فيديو.. دعوة من القلب.. أحد المواطنين فى رمضان:"اللهم ارحمنا وارحم موتانا" شخص يدعو ربه
كتبت ـ منة الله حمدى
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للدعاء شأن ومنفعة عظيمة، ويدفع فيه العبد النقم عن نفسه طالبًا الرضا من الله عز وجل، ويعد شهر رمضان المبارك فرصة كبيرة لقبول الدعاء فهو شهر البركة، لذلك يفضل المسلم الإكثار من الدعاء أثناء صيامه فى شهر رمضان المبارك، لما له من فضل عظيم، ومن فضائل الدعاء الاعتراف والإيمان بالله عز وجل، يعد الدعاء أكرم شيءٍ على الله سبباً لدفع غضب الله تعالى، والشعور بالانشراح وراحة البال والتخلص من الهموم.

فيديو 7 قناة "اليوم السابع" المصورة  جاب شوارع المحروسة فى شهر قبول الدعوات، ورصد ما يتمنى المواطن تحقيقه من الله عز وجل فى شهر رمضان الكريم.

 

والتقى مع أحد المواطنين الذى دعا ربه قائلًا "اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين يا رب العالمين".


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دعوة من قلب

المواطن مصرى

رمضان كريم




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